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14 февраля 201919:11

Вадим Васильев покинет пост вице-президента "Монако"

Станислав Красильников/ТАСС

В руководстве "Монако" в ближайшее время произойдут изменения. Свой пост покинет вице-президент клуба Вадим Васильев.

Решение об отставке Васильева принял владелец клуба Дмитрий Рыболовлев, сообщает РИА Новости, сославшись на L'Equipe. В вину Рыболовлеву поставлены неудачное выступление вице-чемпионов Франции в текущем сезона, а также большие финансовые потери. Вину на себя взял вице-президент клуба, соотечественник Рыболовлева Вадим Васильев.

В нынешнем сезоне "Монако" выступает крайне неудачно. Клуб находится в зоне вылета, занимая 18 место. Монегаски провалились в Лиге чемпионов. В октябре руководство уволило главного тренера Леонарду Жардима, заменив его на Тьерри Анри. В январе Анри был отправлен в отставку, а его место снова занял Жардим.

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