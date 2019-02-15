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Атаки телефонных террористов 37 минут назад
В Москве проверяют сообщения о "минировании" двух бизнес-центров и "Русского радио"
Из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва в двух бизнес-центрах Москвы и редакции "Русского радио" утром 15 февраля была организована эвакуация сотрудников.
Осведомленные источник сообщил "Интерфаксу", что сообщение о "минировании" прошло по адресам Гамсоновский переулок и улица Станиславского. Там были эвакуированы около тысячи человек.
К зданиям прибыли специалисты МЧС и МВД, территорию обследовали кинологи. Позже стало известно, что в бизнес-центре "Фабрика Станиславского" взрывное устройство обнаружено не было.
Кроме того, утром 15 февраля неизвестные сообщили о минировании здания редакции "Русского радио" в Москве. Там тоже проводится эвакуация сотрудников, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Вечером 14 февраля поступало анонимное сообщение об угрозе взрывов на Ярославском и Киевском вокзалах столицы, а также в СИЗО № 4 "Медведь" и СИЗО № 5 "Водник". Все эти сообщения оказались ложными.
В последнее время не только столицу, но и другие российские города захлестнула волна сообщений о "минировании" разных зданий. После проверок специалистами все они оказывались ложными.
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