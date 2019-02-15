Россия поможет спастись пленникам из "Эр-Рукбана"

Одна тысяча и еще 80 тонн гуманитарной помощи доставлено вторым российским гуманитарным конвоем сирийским беженцам в лагере "Эр-Рукбан". Это продукты, медикаменты и предметы первом необходимости, пояснил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Гуманитарный конвой от Дамаска до границы 55-километровой зоны "Эт-Танф" сопровождала российская военная полиция, сообщает "Интерфакс". При этом беженцы, которым доставлена помощь, заявили, что в своем большинстве они в лагере удерживаются насильно боевиками, которых поддерживают Соединенные Штаты Америки. Они ничего не знают о том, как безопасно вернуться в места прежнего проживания.

Дамаск неоднократно заявлял о своей готовности помочь беженцам из лагеря "Эр-Рукбан" разместиться на подконтрольных сирийскому правительству территориях.

В районах Джлеб и Джебель Эль-Гураб с 19 февраля 2019 года российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии организует пункты временного примирения для беженцев. В них есть теплое жилье и обеспечение горячим питанием, предметами первой необходимости и персоналом для оказания медицинской помощи.

Официальный представитель российской армии призвал Пентагон и лидеров боевиков прекратить насильно удерживать в зоне "Эт-Танф" по крайней мере женщин и детей, которые страдают от холода, болезней и недоедания.