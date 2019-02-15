Итоги переговоров в Сочи, мастер-класс от Путина на татами и хоккей с Лукашенко
Белоруссия откроет собственный технопарк для одаренных детей, взяв за образец российский образовательный центр "Сириус". Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, который 15 февраля побывал в "Сириусе" вместе с Владимиром Путиным. Политики обсудили гуманитарное сотрудничество, подвели итоги трехдневной совместной работы, а напоследок сыграли в хоккей.
Как и положено вначале тренировки — разминка. Владимир Путин уже на льду. Отжимается.
К игре готовится и президент Лукашенко. Пример с отца берет его сын Николай. Оба — под первым номером.
Играют не россияне против белорусов, а "Тигры" против "Медведей". Президенты — в одной команде.
И Путин, и Лукашенко очень любят хоккей. И такую возможность просто нельзя было упустить. Лед спорткомплекса "Шайба" блестит. Игра с каждой минутой становится все энергичнее. Играют в одном из самых современных комплексов России. "Тигры" уверенно ведут. Владимир Путин последовательно атакует. И во втором периоде отправляет шайбу в ворота.
Путин забивает свою первую шайбу — пятую по счету в матче. Атаки президента России лишают противника шансов.
Посмотреть игру пришли члены команды дзюдо, с которыми Путин накануне выходил на татами.
- Как палец? – интересуются у Путина о полученной им на татами травме.
"Да, ничего. Ноготь содрал. Но ничего. Не девочки, не расплачемся", — заверяет в ответ Путин.
Итоговый счет – 16:1. На счету Владимира Путина – семь шайб. Свой вклад в победу "Тигров" внесли и президент Белоруссии с сыном, забив в общей сложности четыре шайбы.
Обычно на этой ледовой арене тренируются воспитанники центра "Сириус". Главам государств рассказывают, что сюда каждый месяц приезжают почти 800 школьников — будущих высококлассных специалистов в разных сферах.
"Планируем открыть здесь колледж по IT. Таким образом, здесь будет весь комплекс обучения", — поясняет глава фонда "Талант и успех", руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.
Уже скоро за такими кадрами начнут охотиться ведущие международные компании.
"Вы поработали, научились, обучились, а дальше перспектива — весь мир или Россия?" – интересуется Александр Лукашенко.
"Если ты умеешь работать, то мне кажется, это пригодится в любой точке этого мира", — отвечает президенту Белоруссии мальчик.
"Пусть работают там, где им хочется. А мы должны создать условия для применения, — добавляет к ответу ученика "Сириуса" Владимир Путин. — Компании подрастают и в сфере IT-технологий, и биологии, и генной инженерии. Потребности в кадрах у них очень большие, и они будут нарастать".
Аналог "Сириуса" теперь планирует создать и Белоруссия, куда пригласят и российских школьников.
На совещании у президента России с участием профильных министров — речь о развитии спорта, культуры, образования.
"Что делается в этой сфере, это направлено на человека. Это укрепление так называемого человеческого потенциала, а без этого невозможно решать никакие другие задачи", — подчеркивает Путин на совещании.
Прозвучали и неожиданные предложения. Например, почему бы России не одолжить Белоруссии своих фигуристок?
"Чего там переживать России? – задал риторический вопрос Александр Лукашенко. — Мы же не берем Загитову у вас или Медведеву. Мы просим, чтобы спектр россиян был побольше здесь. Ну, пусть выступят за Беларусь".
Союзному государству в этом году исполняется двадцать лет. Трехдневные переговоры президентов как раз и стали своеобразной ревизией.
"Цель наших встреч в течение этих трех дней как раз и было провести анализ того, что достигнуто, того, что не сделано, и того, что нужно было бы сделать. Так, что мне кажется, цели, которые мы ставили перед собой, намечая эти встречи, достигнуты", — решил Владимир Путин.
Президент Лукашенко, несмотря на деловой характер встречи, впрочем, позволил себе немного эмоций.
"Мы же не вечные, мы когда-то уйдем. Что оставим нашим детям, как они продолжат нашу политику?" – задался вопросом президент Белоруссии.
Но прессу интересует, затрагивалась ли во время трехдневных переговоров тема налогового маневра и цены на российский газ. Ведь претензии со стороны Минска все-таки были.
"Я чувствовал, что обязательно этот вопрос зададут, как будто это важнейшая проблема в отношениях между Белоруссией и Россией, — признался Лукашенко. — Она, действительно существует. Но я вам исключительно искренне и честно говорю, президент подтвердит, мы, по-моему, даже это слово не промолвили за эти три дня".
Разговор заходит о том, насколько зависимы Россия и Белоруссия с их общим прошлым и колоссальными связями друг от друга? И остались ли вообще в современном мире абсолютно суверенные и независимые государства?
"Слушайте, ну зачем нам поднимать вопросы суверенитета России и Белоруссии. Это икона, это святое. Нет у нас проблем суверенитета. Слушайте, мы завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет. Но готовы ли вы, россияне, и белорусы на это? Вопрос! Поэтому это надо вам адресовать вопрос к себе, насколько вы готовы, настолько мы будем выполнять вашу волю", — ответил на эти вопросы глава белорусского государства.
"Суверенитет и независимость — это очень близкие понятия, конечно, — добавил Путин. — Полностью независимых государств в мире просто не существует. Современный мир — это мир взаимозависимости. Посмотрите, что происходит, скажем, в Западной Европе. Там Европарламент принимает обязательные для исполнения всеми членами ЕЭС решений больше, чем Верховный Совет СССР в свое время принимал таких решений для союзных республик. Это что, независимость? Или скажем, военные союзы, такие как НАТО. Думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет, но сидят, помалкивают. Где их суверенитет? Но, видимо, они считают, что в конечном итоге, генерально, они заинтересованы в такой организации, в которую они вложили часть своего суверенитета. Мы в рамках ЕврАзЭС уже создали национальные органы, комиссию ЕврАзЭС. И туда передали часть национальных полномочий. Сознательно сделали это, понимая, что такая работа обеспечивает нам больший уровень конкурентоспособности".
В Сочи Владимир Путин провел масштабные переговоры. Но об усталости и речи не идет. Накануне он тренировался с дзюдоистами, причем сразу после саммита с президентами Турции и Ирана.
На татами вышли опытнейшие российские дзюдоисты, олимпийские чемпионы. Серия беговых упражнений, растяжка. Дзюдоисты в паре отрабатывают различные приемы и броски. Среди наиболее опытных спортсменов — Наталья Кузютина, бронзовая чемпионка олимпиады в Рио-де-Жанейро.
В какой-то момент спортсменке удается провести бросок. И такой спортивный настрой Путин явно одобряет. В числе тех, кто был спарринг-партнером Путина, и олимпийский чемпион Беслан Мудранов.
- Сильный соперник?
"Я уверен, что один на один с нашим президентом не справится ни один другой президент. Сто процентов", — заверяет олимпийский чемпион-дзюдоист Беслан Мудранов.
Олимпийский чемпион помогает президенту перебинтовать палец. И глава государства снова на татами. На тренировки сюда торопятся и начинающие спортсмены.
А после тренировки — фотографии. И комплект формы на память.
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