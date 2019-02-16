Минобороны РФ призывает США и боевиков выпустить женщин и детей из лагеря "Эр-Рукбан"

Российское минобороны призывает США и сирийских боевиков выпустить женщин и детей из лагеря беженцев "Эр-Рукбан". Для них наши военные развернут пункты временного размещения, где людей обеспечат всем необходимым. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В лагере находятся около 40 тысяч человек, передает телеканал "Россия 24". Экстремисты, которых поддерживает Вашингтон, не позволяют беженцам покинуть лагерь. Недавно туда прибыл гуманитарный конвой, который доставил более тысячи тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. При этом условия в лагере остаются очень тяжелыми — люди страдают от холода, болезней и недоедания.