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Стрельба в Америке 57 минут назад

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16 февраля 201902:11

Человек, устроивший стрельбу в Иллинойсе, убит

В американском городе Аврора (США, штат Иллинойс) неизвестный открыл стрельбу в районе, где расположен ряд коммерческих предприятий города. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщает CBS News.

Злоумышленник стрелял в здании компании Henry Pratt. Роб Рассел, коронер полиции в городе Аврора, штат Иллинойс, сообщил, что угрозы стрельбы больше нет. 

Правоохранители сообщили, что стрелок был убит.

Пострадавшие находятся в местных больницах. Медицинский центр Rush Copley сообщил, что он принял двух пациентов, чьи ранения жизни не угрожают. Другой медцентр, также расположенный в Авроре, принял двух других пациентов. Об их состоянии не сообщается.

Движение автотранспорта в районе все еще заблокировано.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отмечает, что президент США информирован о произошедшем, передает РИА Новости.

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