Человек, устроивший стрельбу в Иллинойсе, убит

В американском городе Аврора (США, штат Иллинойс) неизвестный открыл стрельбу в районе, где расположен ряд коммерческих предприятий города. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщает CBS News.

Злоумышленник стрелял в здании компании Henry Pratt. Роб Рассел, коронер полиции в городе Аврора, штат Иллинойс, сообщил, что угрозы стрельбы больше нет.

Active Shooter Incident has been secured. Shooter is no longer a threat to the area. Continued police presence will remain as investigation continues. Parents please contact your local school districts for dismissal plan https://t.co/P4y7X7K4og