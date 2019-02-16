Пушков отреагировал на законопроект, запрещающий США выход из ДРСМД

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал о противниках выхода из договора РСМД среди американских конгрессменов.

Комментируя внесение в палату представителей законопроекта о запрете выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в своем Twitter, Пушков рассказал об инициативе Тулси Габбард. Ей принадлежит разработка законопроекта, запрещающего США выход из ДРСМД. Конгрессвумен выступает против новой гонки вооружений.

Однако российский сенатор отмечает, что шансы того, что законопроект, инициированный Габбард, будет принят, все же близки к нулю.

В начале февраля президент США Дональд Трамп объявил, что начинает процедуру выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия зеркально ответила на решение США и тоже приостановила участие в договоре. При этом российский президент добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.