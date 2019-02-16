Турция не передумала покупать у России С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил твердое намерение закупить у России четыре дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Эрдоган, возвращаясь из Сочи, заявил журналистам, что даже давление и угрозы со стороны США не смогут изменить это решение.

"Мы работаем над тем, чтобы поставки С-400 были осуществлены в июле", - сказал Эрдоган.

Более того, Турция намерена закупить у российского концерна "Алмаз-Антей" и перспективные ЗРК С-500, пишет ТАСС.

Предложения США по покупке ЗРК Patriot не так привлекательны для турецкой стороны, так как американцы "не определились с позицией по совместному производству" и стоимости вооружения.

Турция станет первым членом НАТО, которое получит от России С-400.