Клинцевич и Шеремет ответили на заявление Роговцевой о россиянах и украинцах

Сенатор Франц Клинцевич назвал скандальное заявление актрисы Ады Роговцевой не лучшим способом напомнить о себе. Заявления актрисы дают повод усомниться в истинности утверждения "талантливый человек талантлив во всем", считает Клинцевич.

Ранее артистка Ада Роговцева, известная по роли в первом советском сериале "Вечный зов", заявила, что россиян "приучили" к тому, что украинцы — это выдуманный народ, что россияне снисходительно относятся к "младшему брату". Артистка утверждает, что никогда не слышала таких утверждений от россиян лишь потому, что была вынуждена очень хорошо выучить русский язык, чтобы получить возможность сниматься в кино всесоюзного уровня. Язык она знала без акцента, поэтому не сталкивалась со снисходительным отношением. Однако уверена, что россиян, уверенных в том, что Севастополь — русский город, а Крым — российская территория, "невозможно ни переубедить, ни переучить". Поэтому Роговцева советует украинцам "изолировать себя от них".

Клинцевич считает, что изолироваться от чего-то или кого-либо в современном мире просто невозможно. И уверен, что будущим поколениям украинцев и россиян нынешний период будет восприниматься как недоразумение

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в свою очередь полагает, что имя Ады Роговцевой использовано для пиара недобросовестными людьми. И предлагает не воспринимать слова об изоляции буквально. Парламентарий добавил, что для России жители Украины — это братский и дружественный народ.

Роговцева выступила с речью в поддержку украинского президента Петра Порошенко на общественном форуме "Открытый диалог", который проходил в Киеве 9 февраля. На этом форуме Порошенко дал старт своей предвыборной кампании.