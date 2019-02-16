Обрушение в ИТМО произошло во время занятия

В субботу в Санкт-Петербургском исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики на улице Ломоносова во время факультативного занятия рухнули перекрытия. Обрушение могло заблокировать в здании более 20 человек, пишет ТАСС.

Как сообщили в администрации Центрального района Петербурга, первым упал потолок на последнем этаже. На месте ЧП работают спасатели.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выехал на место обрушения.