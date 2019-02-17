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Политическая нестабильность в Венесуэле 27 минут назад

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17 февраля 201901:34 Анастасия Ефимова

Мюнхен: краткие итоги конференции по безопасности

Украинский вопрос обсуждали в Мюнхене на 55-й конференции по безопасности. Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая перед журналистами, отметил, что позитивных подвижек по выполнению минских договоренностей со стороны Киева до проведения выборов на Украине ждать не стоит.

За два дня больше двух десятков встреч — это арифметика для тех, кто любит рассуждать о "международной изоляции России". Прошли переговоры с министрами иностранных дел Германии, Бельгии и Нидерландов, с президентами Молдавии и Сербии, с генсеком НАТО и главой европейской дипломатии.

Почти на каждой из этих встреч, помимо традиционной двусторонней повестки и актуальных вопросов, коснулись и ситуации в Венесуэле, где США при поддержке некоторых европейских партнеров в очередной раз пытаются подменить международное право собственным политическим капризом.

"Западные страны понимают, что в многополярном формате им трудно навязывать свою одностороннюю повестку дня, начинают искать пути обойти универсальные институты, такие как ООН. И получатся, что если руководствоваться международным правом, закрепленным в том числе в уставе ООН, то венесуэльский кризис является их внутренним делом, а международное сообщество должно призывать венесуэльцев найти решение между собой", — заявил Сергей Лавров.

Аналогично Вашингтон пытается вести себя и в отношении кризиса в Донбассе. Несмотря на то, что региональные конфликты — одна из тем Мюнхенской конференции, очередного раунда переговоров в Нормандском формате на этом форуме запланировано не было. Ведь обсуждать новые обязательства можно лишь после того, как были выполнены старые, чего Киев с разрешения своих американских покровителей делать, похоже, не собирается.

"Представитель США по украинскому урегулированию Курт Волкер, пытаясь убедить нас и всех остальных в том, что нужно сдвигать процесс с мертвой точки, придумывает правила взамен международно-правового акта и резолюции Совета Безопасности. А его правила гласят, что выборами должны заниматься не Киев, Донецк и Луганск, как об этом записано в Минских договоренностях, а ООН", — заявил Сергей Лавров.

Вряд ли станет сенсацией на международной арене и признание продюсера "Би-би-си". Риам Далати почти полгода занимался расследованием инцидента в сирийской Думе, где правительственные войска якобы применили химоружие, и пришёл к выводу, что съемки "Белых касок были" постановочными, иначе говоря фальшивкой. Именно на этом с самого начала настаивала российская сторона. Теперь об этом же говорит и журналист британской медиа-корпорации. Только вот западную риторику такое признание очевидного изменит вряд ли.

"Я думаю, Запад все это понимал с самого начала, потому что именно отдельные западные страны эти провокации устраивали, в том числе через печально известные "Белые каски" – гуманитарной организации, во главе которой стоит бывший сотрудник MI6, — заявил Сергей Лавров. – Те западные страны, которые в этих провокациях не участвовали, я думаю, тоже понимали абсурдность обвинений, которые звучали".

Финальной встречей в рамках Мюнхенской конференции для безопасности для российской делегации стали переговоры Сергея Лаврова с японским коллегой Таро Коно. Они продолжались почти полтора часа и касались в том числе заключения мирового договора между двумя странами. Никаких искусственных сроков для подписания документа, по словам Сергея Лаврова, Москва ставить не будет. Ведь первый шаг на этом пути остаётся непреложным: безальтернативное признание Токио итогов Второй Мировой войны и суверенитета России над всеми восемью островами Курильской гряды. И эта позиция остаётся неизменной.

График такой, что спины не разогнуть, признался Сергей Лавров, по оценке которого, все проведённые в Мюнхене переговоры были конструктивными и продемонстрировавшими заинтересованность партнёров в нормализации отношений. И пусть пока этого не произошло, по словам министра, слушать российскую сторону стали больше. А значит, есть шанс, что наконец-то ещё и услышат.

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