Лавров осадил журналистов Washington Post

В Мюнхене министр иностранных дел России Сергей Лавров не позволил американским журналистам извратить его ответ на заданный ими вопрос. Сотрудники газеты The Washington Post спросили у Лаврова о планах России по недопущению "новых преступления Асада против своего народа", передает РИА Новости.

Российский министр ответил, что американцы все равно "напишут, что хотят". "Так что пишите", – сказал глава МИД.

Ранее западные средства массовой информации неоднократно распространяли ложную информацию о ситуации в Сирии. К примеру, продюсер BBC Риам Далати признал, что сюжет о последствиях "химической атаке" в сирийской Думе был фейком.