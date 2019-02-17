Иванка Трамп заявила, что у немцев больше общего с Америкой, чем с Россией

Дочь президента США Иванка Трамп заявила, что у Германии "гораздо большего общего" с США, чем с Россией. Заявление прозвучало во время интервью изданию Bild.

Говоря о российско-германских отношениях, корреспондент издания напомнил о критических высказываниях американского президента в адрес немцев и спросил Иванку, как ее отец относится к тому, что жители Германии больше доверяют Путину, а не Трампу. Иванка ответила, что немцы знают, что у Германии гораздо больше общего с США, а не с Россией. В частности, общность понимания касается тем правового государства, личной свободы и т. п. Также она отметила, что за годы нахождения Дональда Трампа на президентском посту экономика США испытала подъем, в стране снизилась безработица, запущены важные реформы.

Разговор проходил накануне Мюнхенской конференции по безопасности. Иванка добавила, что от мероприятия ожидает встреч с ведущими экспертами, обсуждения прав женщин, и надеется привезти из Германии новые идеи, а также знаменитый баварский шоколад для своих трех детей.

В субботу канцлер Германии Ангела Меркель и дочь президента США Иванка Трамп провели встречу на полях Мюнхенской конференции. Дочь американского лидера назвала Меркель "потрясающей защитницей профобразования и расширения экономических возможностей женщин" и отметила, что во время разговора с канцлером ФРГ она многому у нее научилась.