ЧП в питерском вузе: оперативные службы отработали слаженно

Оперативные службы при ликвидации последствий обрушения университета ИТМО в Санкт-Петербурге работали слаженно, заявил министр МЧС России Евгений Зиничев. Об этом сообщает ТАСС.

Общая площадь обрушений составила 885 квадратных метров перекрытий и кровли.

В субботе при ремонте учебного пятиэтажного корпуса университета произошло обрушение. Разрушены 13 аудиторий и часть коридоров. 86 человек эвакуированы, жертв и пострадавших нет.

Общий объем завалов — двух тысяч кубических метров, передает РИА Новости.