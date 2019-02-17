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Обмен санкциями 33 минуты назад
Антироссийские евросанкции за украинскую провокацию будут "умеренными"
Политика санкций Евросоюза в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе "очень умеренна", заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности замглавы фракции Свободной демократической партии в германском Бундестаге Александр Ламбсдорф. В качестве примеров возможной альтернативы он назвал военную эскалацию либо полное бездействие.
"В этой ситуации экономические санкции, персонализированные санкции — золотая середина", — заявил Александр Ламбсдорф агентству РИА Новости.
О решении Европейского союза наказать Россию за ее действия во время провокации украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года объявила накануне глава МИД Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, это будут "мягкие санкции", направленные против конкретных лиц.
В числе прочих мер для таких лиц будет усложнена процедура получения виз либо визы не будут им выдаваться вовсе. Кнайсль уточнила, что меры против конкретных лиц уже обсуждались на дипломатическом уровне стран, входящих в Евросоюз.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три корабля ВМС Украины — буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, — нарушили границу России и не реагировали на требования российских пограничников прекратить движение.
Российские пограничники, применив оружие, задержали украинские суда и отконвоировали их в Керчь. Экипажи в составе 24 моряков были этапированы в Москву и арестованы до 24 апреля по обвинению в нарушении государственной границы РФ.
На Украине арестованных моряков называют военнопленными. В России их таковыми не считают, так как они обвиняются в уголовном преступлении, а две страны не находятся в состоянии войны или военного конфликта.
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