Трамп не позволит отменить режим ЧС

Администрация президента США Дональда Трампа не позволит отменить режим ЧП на южной границе, заявил советник главы государства Стивен Миллер.

Он готов наложить вето на законопроект, отменяющий это решение.

Декларация о введении режима ЧП была подписана в пятницу, это позволит получить порядка 8 миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикой.

Администрация президента считают, что 376-километровая стена остановит наркотрафик из Мексики.

Ранее республиканцы добивались включения в бюджет 5,7 миллиарда долларов на строительство стены, из-за споров по этому поводу произошел 35-дневный шатдаун.

Меж тем демократы будут настаивать на отмене декларации, передает ТАСС.