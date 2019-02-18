Людмила Берлинская и Артур Ансель выступят в "Зарядье"

Людмила Берлинская и Артур Ансель представят в Москве "Оригинальные сочинения для двух фортепиано". Крупнейшая российская звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила альбом, "живьем" который можно будет услышать в концертном зале "Зарядье" 18 февраля.

Пианисты представят сочинения Сергея Рахманинова, Александра Глазунова и Николая Метнера. Вторая сюита Сергея Рахманинова, написанная в пору творческого расцвета автора, хорошо знакома публике. Масштабная Фантазия Александра Глазунова, появившаяся в тяжелейшую зиму 1919–1920-х годов, в разгар гражданской войны, как и поздний опус Николая Метнера, созданный в годы Второй мировой войны известны гораздо меньше.

По словам гендиректора "Мелодии" Андрея Кричевского, "диск Людмилы Берлинской и Артура Анселя дает возможность почувствовать атмосферу самой трагической эпохи в истории России глазами ее великих современников".

Предыдущие записи российско-французского дуэта, вышедшие под лейблом "Мелодия", завоевали премию редакции британского журнала Gramophone, получили титул "Альбом года" французской газеты Le Monde и премию Maestro Pianiste. Кроме дуэтных альбомов изданы и сольные диски – так, последний альбом Людмилы Берлинской Reminiscenza был удостоен премии "Шок года".

Людмила Берлинская – заслуженная артистка России, дочь выдающегося виолончелиста и педагога Валентина Берлинского, обладатель Гран-при престижных международных конкурсов. Артур Ансель – правнук легендарной оперной дивы Фанни Эльди, сын театрального режиссера Жана-Филиппа Анселя. С 13 лет он активно концертирует во Франции и за рубежом.

Представители знаменитых артистических династий познакомились, когда Артур Ансель пришел аспирантом в класс Людмилы Берлинской в Нормальной высшей школе музыки имени Альфреда Корто. С 2011 года пианисты выступают дуэтом. Их первый совместный диск с фортепианными переложениями фантазии "Франческа да Римини" и сюиты из балета "Щелкунчик" П.И. Чайковского, вышедший в 2012 году, был отмечен журналом BBC Music Magazine.

Концерт состоится в 19:00 18 февраля в Малом зале "Зарядья".