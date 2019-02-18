Родители "третьей жертвы Солсбери" требуют правосудия

Родители погибшей "третьей жертвы Солсбери" — Дон Стерджесс — не верят в официальную версию британского правительства. Они считают, что власти по-прежнему скрывают факты по "делу Скрипалей". Об этом заявил в прямом эфире программы "60 минут" историк разведки Александр Васильев.

"В преддверии годовщины трагического события в Солсбери журналисты поговорили с родителями Дон Стерджесс — женщины, которая умерла от отправления. Они не верят в официальную версию британского правительства и считают, что власти скрывают факты. И они требуют правосудия, — сказал Александр Васильев. — Вполне возможно, они собираются подать в суд на правительство. Это будет очень интересный разворот, потому что пока эта история с Солсбери носила внешний характер. Это было про Россию, плохих русских и ГРУ. Но если начнется суд, то будет уже внутренняя история — про власть, у которой сейчас не очень хорошая репутация в связи с Brexit. И про полицию, у которой тоже репутация нехорошая".



Он отметил, что реакция в британских СМИ по поводу появления российского флага на Солсберийском соборе пока сдержанная: "Никто не делает никаких обвинений в адрес русских". Экс-разведчик добавил, что идентифицировать неизвестных будет трудно: "Это происходило ночью, будет сложно понять, кто это сделал? Согласен с посольством РФ, что это похоже на провокацию". В британском Солсбери неизвестные вывесили огромный российский государственный флаг на строительных конструкциях вокруг собора Девы Марии. В МИД России расценили этот инцидент как "добротную провокацию".