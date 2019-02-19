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Ситуация в Донбассе 1 час назад
Пять диверсантов ВСУ погибли на минном поле, пытаясь проникнуть в ЛНР
При попытке проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики пятеро украинских спецназовцев подорвались на минном поле. Такие данные СМИ сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Как уточняется, группа из 12 человек была замечена в процессе диверсионных действий. Огонь на поражение не открывался, сообщает газета "Известия". При выдвижении силовики ВСУ оказались на минном поле. В результате подрыва пять военных погибли или были тяжело ранены.
Три человека были эвакуированы. Тела двух погибших оставили на месте инцидента.
16 февраля текущего года в Донбассе подорвался на собственной мине автомобиль с украинскими снайперами.
По сведениям ООН, из-за конфликта на юго-востоке Украина входит в число самых опасных и заминированных стран мира.
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