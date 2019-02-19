Президент Дональд Трамп угрожает военным Венесуэлы. Американский лидер призывает их поддержать ставленника Вашингтона оппозиционера Хуана Гуайдо, а также пропустить в Каракас гуманитарный конвой. Иначе они рискуют "потерять все".

Глава Белого дома дал понять, что США знают, где венесуэльские военные и их семьи якобы "прячут свои деньги". В ответ законный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что уже завтра в Каракас прибудет 300 тонн легальных грузов из России.

Также Мадуро обещал обеспечить полную независимость страны от американских технологий, включая производство вооружения, чтобы отвадить Вашингтон от вмешательства в дела Каракаса, передает телеканал "Россия 24".

"Дональд Трамп снова приказывает Вооруженным Силам Венесуэлы. Он что, главнокомандующий здесь? В нашей Конституции такого не сказано. США со всем своим презрением к Венесуэле считают себя хозяевами нашей страны. И американский президент полагает, что в его власти — отдавать приказы, и что наши военные будут их выполнять", — комментирует ситуацию президент Венесуэлы Николас Мадуро.