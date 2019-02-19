Скандал вокруг "Т-34": танки грязи не боятся

Украинские дипломаты решили вмешаться в кинопрокат в США и призвали американские кинотеатры отказаться от демонстрации российского фильма "Т-34". Заодно поблагодарили украинских националистов, из-за угроз которых в двух кинотеатрах в целях безопасности пришлось отменить показы. Однако подобные высказывания лишь подогрели интерес зрителей к картине.

Украинских дипломатов не на шутку напугал российский блокбастер. В сообщении на официальной странице посольства незалэжной в США они обращаются к владельцам американских кинотеатров. Фильм "Т-34" они назвали "пропагандисткой кинолентой" Посмотрели кино сами или кто подсказал – дипломаты не уточнили.

"Говорить, что фильм про советских танкистов, которые сражаются с немецкими танкистами, это пропаганда? Пропаганда чего? Пропаганда борьбы с фашизмом? Да, это она! А вы что против пропаганды борьбы с фашизмом? Это срам", — уверен Иван Кудрявцев, автор и ведущий программы "Индустрия кино".

В американском прокате "Т-34" появился 17 февраля. По контракту его показывают в тридцати кинотеатрах США и Канады. Заокеанские зрители такого кино, в основном, тоже наши соотечественники. Однако против фильма сразу выступили украинские националисты, чем только привлекли внимание к ленте зарубежных зрителей.

"Я из Нью-Йорка, и теперь обязательно посмотрю этот фильм, хотя и не знал о его существовании прежде! А режим, который запрещает фильмы и книги, долго не протянет" – считает Максим Гусев.

"Ой, я и не знал об этом фильме! На Украине будут показывать или можно скачать где-то? Уверен, что-то интересное про нашу историю", — написал Александр Абаринов.

"Прекрасный патриотический фильм. Он учит любить Родину — Украину, Россию, США, Польшу и ненавидеть фашизм. В Киеве этого не могут допустить", — убежден Den Romnov.

"Т-34" – это история о том, как советские танкисты совершают побег из немецкого концлагеря. Звездный актерский состав, спецэффекты, закрученный сценарий. В российских кинотеатрах фильм посмотрели девять миллионов человек. Сборы составили два миллиарда триста миллионов рублей.

"Мы продолжаем получать приятные отзывы о фильме. Продолжаем показывать фильм в северной Америке, Европе. Мало того, приходят просьбы от других кинотеатров, с которыми мы раньше не работали, с просьбой предоставить фильм и мы с радостью предоставляем такую возможность", — рассказал Алексей Первушин, исполнительный директор группы компаний "Киносфера".

Данные по американскому прокату еще впереди. Попытка повлиять на него и просьба запретить фильм, скорее просто показательное выступление. Своеобразный тест на профпригодность чиновников из Киева. Ведь любой "щирый" украинский патриот обязан лечь костьми перед советским танком, пусть даже и экранным.

"Мы сделали хорошее военно-приключенческое кино. Про силу духа. Про дружбу, про любовь. Про то, как можно людей не сломить. И в таких сложных обстоятельствах совершить побег", — уверен Рубен Дишдишян, продюсер фильма.

"Киношный "Т-34", как и сам танк, с успехом разошелся по миру. Ленту купили в семидесяти странах. На призыв запретить его в США, отреагировали только два небольших кинотеатра. Советские танки грязи, в том числе политической, не боятся.