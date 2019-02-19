Тема:
Фильм "Т-34" 35 минут назад
Скандал вокруг "Т-34": танки грязи не боятся
Украинские дипломаты решили вмешаться в кинопрокат в США и призвали американские кинотеатры отказаться от демонстрации российского фильма "Т-34". Заодно поблагодарили украинских националистов, из-за угроз которых в двух кинотеатрах в целях безопасности пришлось отменить показы. Однако подобные высказывания лишь подогрели интерес зрителей к картине.
Украинских дипломатов не на шутку напугал российский блокбастер. В сообщении на официальной странице посольства незалэжной в США они обращаются к владельцам американских кинотеатров. Фильм "Т-34" они назвали "пропагандисткой кинолентой" Посмотрели кино сами или кто подсказал – дипломаты не уточнили.
"Говорить, что фильм про советских танкистов, которые сражаются с немецкими танкистами, это пропаганда? Пропаганда чего? Пропаганда борьбы с фашизмом? Да, это она! А вы что против пропаганды борьбы с фашизмом? Это срам", — уверен Иван Кудрявцев, автор и ведущий программы "Индустрия кино".
В американском прокате "Т-34" появился 17 февраля. По контракту его показывают в тридцати кинотеатрах США и Канады. Заокеанские зрители такого кино, в основном, тоже наши соотечественники. Однако против фильма сразу выступили украинские националисты, чем только привлекли внимание к ленте зарубежных зрителей.
"Я из Нью-Йорка, и теперь обязательно посмотрю этот фильм, хотя и не знал о его существовании прежде! А режим, который запрещает фильмы и книги, долго не протянет" – считает Максим Гусев.
"Ой, я и не знал об этом фильме! На Украине будут показывать или можно скачать где-то? Уверен, что-то интересное про нашу историю", — написал Александр Абаринов.
"Прекрасный патриотический фильм. Он учит любить Родину — Украину, Россию, США, Польшу и ненавидеть фашизм. В Киеве этого не могут допустить", — убежден Den Romnov.
"Т-34" – это история о том, как советские танкисты совершают побег из немецкого концлагеря. Звездный актерский состав, спецэффекты, закрученный сценарий. В российских кинотеатрах фильм посмотрели девять миллионов человек. Сборы составили два миллиарда триста миллионов рублей.
"Мы продолжаем получать приятные отзывы о фильме. Продолжаем показывать фильм в северной Америке, Европе. Мало того, приходят просьбы от других кинотеатров, с которыми мы раньше не работали, с просьбой предоставить фильм и мы с радостью предоставляем такую возможность", — рассказал Алексей Первушин, исполнительный директор группы компаний "Киносфера".
Данные по американскому прокату еще впереди. Попытка повлиять на него и просьба запретить фильм, скорее просто показательное выступление. Своеобразный тест на профпригодность чиновников из Киева. Ведь любой "щирый" украинский патриот обязан лечь костьми перед советским танком, пусть даже и экранным.
"Мы сделали хорошее военно-приключенческое кино. Про силу духа. Про дружбу, про любовь. Про то, как можно людей не сломить. И в таких сложных обстоятельствах совершить побег", — уверен Рубен Дишдишян, продюсер фильма.
"Киношный "Т-34", как и сам танк, с успехом разошелся по миру. Ленту купили в семидесяти странах. На призыв запретить его в США, отреагировали только два небольших кинотеатра. Советские танки грязи, в том числе политической, не боятся.
Ранее по теме
-
Рубен Дишдишян поблагодарил украинских дипломатов за рекламу "Т-34"1 час назад
-
Украина разглядела агрессию в "Т-34" и требует запретить фильм5 часов назад
-
Российский блокбастер "Т-34" с успехом идет в кинотеатрах США и Канады14 часов назад
-
Украинские радикалы сорвали показ блокбастера "Т-34" в пригороде Бостона3 суток назад
-
"Т-34" стал самым кассовым российским фильмом после "Движения вверх"22 суток назад
-
Антон Богданов ради деда сумел обойти 900 конкурентов, чтобы получить роль в "Т-34"25 суток назад
Сейчас
Телефонные террористы добрались до Останкинской башни
Картина дня
-
Полковник Квачков вышел на свободу
- Военным запретили иметь гаджеты и сидеть в соцсетях
- Жители Курил выступили против передачи островов Японии
- Над Землей засияет самая большая Луна в году
- Красное и белое: опубликован "Винный гид России"
Самое читаемое
-
Бросили с пакетом на голове: история про мальчика в лесу обрастает шокирующими подробностями
- Младенца взяли в заложники из-за долгов матери
- Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- Звезда шоу "Голос" сбила насмерть человека и скрылась с места ДТП
- Онкологи уточнили, что помогает расти раковым опухолям
- На севере Москвы балкон обрушился на двух детей
Вести.Экономика
-
Европа на пороге очередного долгового кризиса
- 10 затонувших городов мира
- Четыре причины, почему ситуация с руководством Baring Vostok ужасна для России
- ВЭБ не смог заменить западный капитал юанями
- Банк ДОМ.РФ увидел рост заявок от застройщиков
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
BMW назвала российские цены суперкроссоверов X3 M и X4 M
- Ford представил самый мощный Focus ST в истории модели
- Запрета на покупку автомобиля без гаража - не будет!
- "Убийца автомагнитол" от Яндекса: когда появится и стоит ли брать?
- Штрафовать будут без пощады и без скидок!
Недвижимость
-
Как сэкономить на коммунальных услугах
- Из квартиры пенсионерки вывезли 5 грузовиков мусора
- Элитный ЖК превратили в ночлежку
- Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за аренду
- Сколько денег нужно, чтобы стать дачником
- Архитектор сделал дом из цистерны
Вести.Медицина
-
Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес
- Названы напольные покрытия и мебель опасные для детей
- Говорят ученые: мужчины и женщины не могут быть «просто друзьями»
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
Вести в 20.00
-
Facebook против демократии
- Майдан. Юбилей госпереворота
- Сколько наворовал топ-менеджер РКЦ "Прогресс"
Вести-Москва
-
В Домодедове поймали участников банды, обманывавшей пенсионеров
- Мать пропавшего в "Лосином острове" ребенка задержана из-за противоречий в показаниях
- Чиновнику-взяточнику аукнулась предыдущая должность
- Первый участок Некрасовской линии столичного метро запустят летом
- Интерактивные экспонаты на ВДНХ помогут детям лучше изучить Вселенную
- Столичные центры занятости переезжают в МФЦ
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Нейробиологи узнали, чем отличается мозг аналитиков и креативщиков
- Насекомые могут исчезнуть в течение столетия. Чем это грозит?
- "Оппортьюнити" мёртв: НАСА объявило о завершении миссии марсохода
- В Южной Корее найдены останки древних пауков со светящимися глазами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате