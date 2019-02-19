Следователи проверят курганскую школу, где детей накормили "белой щетиной"

В Юргамышском районе Курганской области следователи проводят проверку после сообщений в соцсетях о том, что учеников местной школы накормили супом со странным "мясом с шипами".

Что это за "зверь" плавал в супе, спросил в соцсети "ВКонтакте" один из пользователей.

В сообщении регионального управления СК РФ говорится, что уже установлено: 18 февраля на обед ученикам этой школы был приготовлен суп на основе консервов тушенки, в состав которой вошли мясные субпродукты.

К проверке этого обеда присоединится и Роспотребнадзор. По результатам будет принято процессуальное решение.

В конце января в соцсетях распространились кадры обеда, "как собакам", которым якобы кормили школьников в одной из школ Кузбасса. Однако позже выяснилось, что школьники пошутили, выложив в соцсеть фото остатков обеда.