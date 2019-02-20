Макаревич: 80 процентов населения Земли - идиоты

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поделился впечатлениями о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре. В интервью "Ленте.ру", музыкант признался, что первое заседание вселило в него надежду на изменения в стране.

По словам музыканта, он выступает против запретов, кроме единственного — "орать по телевизору".

"Прости меня, но вообще 80 процентов населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность", — заявил Макаревич.

При этом музыкант подчеркнул, что причисляет себя к оставшимся двадцати процентам населения.