MeToo: в день смерти моряка с фото "Поцелуй" во Флориде осквернили памятник ему

Поцелуй моряка и медсестры в "День победы над Японией на Таймс-сквер" стал причиной скандала. В Сарасоте вандалы осквернили 8-метровую статую по мотивам известной фотографии. На ноге медсестры неизвестный нанес красной краской надпись #MeToo. Это тэг движения против харассмента и насилия над женщинами.

Баллончик с краской на месте происшествия полиции не удалось найти, сообщает РИА Новости. Свидетелей происшествия также найти не удалось. Другие объекты от вандалов не пострадали. Ущерб от вандализма оценивается в более чем тысячу долларов.

На месте происшествия нет камер видеонаблюдения, поэтому точное время события установить нельзя. Но, предположительно, акт вандализма был совершен после того, как стало известно о смерти в 95 лет моряка Джорджа Мендонса, запечатленного на фотографии. Моряк Джордж Мендоса в день победы над Японией заметил во время всеобщего ликования в толпе 21-летнюю ассистентку дантиста Грету Циммер Фридман и спонтанно поцеловал ее, хотя молодые люди не были знакомы. Это было 14 августа 1945 года.

Трогательный момент запечатлел фотожурналист Альфред Эйзенштадт. Снимок не постановка, а реальный кадр, который удалось запечатлеть фотографу. Фотограф позже раскрыл секрет гениального снимка: он просто следовал за моряком, который в ликующей толпе целовал практически всех женщин подряд. Эйзенштадта, как фотохудожника, привлекло сочетание черного и белого цветов.

Хотя фото было названо "День победы над Японией на Таймс-сквер", но во всем мире напечатанное на обложке журнала Life больше известно как просто "Поцелуй".

92-летняя Грета Циммер Фридман скончалась 8 сентября 2016 года от пневмонии. На "роль" поцелованной медсестры претендовало много женщин в Америке, как и на роль целующего их моряка. 9 марта 2014 года скончался еще один претендент на роль ликующего моряка — Гленн Макдаффи.

А в 2015 году несколько сотен человек в Нью-Йорке поцелуями отметили 70-летие окончания Второй мировой войны.