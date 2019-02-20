Путин не видит предпосылок для нового Карибского кризиса

У России и США сейчас в целом неплохие контакты по военной линии, есть над чем работать вместе, и специалисты работают — например, по Сирии. Конечно, возникают проблемы, но есть и механизмы, и инструменты совместной работы над этими проблемами, рассказал президент России Владимир Путин журналистам на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

Глава государства надеется, что эти механизмы и инструменты будут использованы, чтобы в мире не создавалось "никаких новых кризисов типа Карибского". Для этого, по словам Путина, "нет никаких оснований", передает "Интерфакс".

Сейчас нет столь же жесткого противостояния между двумя системами, как в период "холодной войны", отметил он — есть лишь взаимные претензии и разные подходы к решению тех или иных проблем. Эти претензии — взаимные, и это не повод доводить дело до какого-то противостояния на уровне Карибского кризиса 1960-х годов, добавил Путин.

Россия, по его словам, этого не хочет. "Если там кто-то хочет, то пожалуйста. Я назвал сегодня, что будет", — добавил он.

Ранее сегодня во время оглашения Послания Федеральному Собранию президент Путин заявил, что США использовали надуманные обвинения в адрес России, чтобы выйти из ДРСМД. Их право думать и делать так, как хотят, подчеркнул он, напомнив, что любые угрозы для России обязательно вызовут ответные действия со стороны Москвы. Размещать ракеты средней и меньшей дальности Москва первой не собирается, заявил Путин, предложив коллегам в США посчитать дальность и скорость полета нового российского оружия до того, как принимать несущие угрозу России решения.