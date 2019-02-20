КХЛ. "Салават Юлаев" впервые в сезоне победил "Ак Барс"

Матчем между уфимским "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ. Команда Зинэтулы Билялетдинова впервые в нынешнем сезоне не смогла обыграть уфимцев в "зеленом дерби". Хозяева льда добились победы в овертайме со счетом 3:2.

В первом периоде соперникам отличиться не удалось. После перерыва Филип Ларсен вывел уфимскую команду вперед. Гости ответили шайбами Даниса Зарипова и Владимира Ткачева.

В самой концовке встречи хозяева льда сняли вратари и сумели перевести игру в овертайм благодаря голу Тему Хартикайнена. А в дополнительной пятиминутке все тот же Ларсен оформил дубль и принес "Салавату Юлаеву" первую в нынешнем сезоне победу над казанцами.

Уфимский клуб завершил выступление в регулярном чемпионате КХЛ на шестом месте, набрав 72 очка. У "Ак Барса" осталась еще одна игра до начала плей-офф. Команда Зинэтулы Билялетдинова находится на третьем месте с 82 баллами.