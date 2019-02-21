"Т-34" триумфально шествует по киноэкранам США

Кинодрама "Т-34" с успехом продолжает шествие по американским экранам, несмотря на требования Украины запретить прокат фильма. Картину о борьбе советских танкистов с асами вермахта показывают в 10 городах США, в том числе, в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

Прокатчики говорят, что продажи билетов превышают ожидания, в некоторых залах уже нет доступных мест, сообщает телеканал "Россия 24". При этом ни один кинотеатр не отменил показа, хотя в их адреса продолжают поступать угрозы от радикалов.

Российское посольство уже обвинило Киев во вмешательстве в дела США. В диппредставительстве надеются, что Вашингтон даст должную оценку неадекватному поведению украинской стороны, а ей надо смириться: в четверг "Т-34" стартует в городах Европы.