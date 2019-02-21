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Фильм "Т-34" 1 час назад
"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США
Кинодрама "Т-34" с успехом продолжает шествие по американским экранам. Картину о борьбе советских танкистов с асами вермахта показывают в крупнейших городах США, в том числе в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Вашингтоне. Кинотеатры не отменяют показы, хотя им продолжают поступать угрозы от украинских радикалов.
Один из американских кинотеатров в пригороде Вашингтона, где в прокат вышел российский фильм "Т-34". Здесь украинские так называемые активисты и даже украинское посольство пытались сорвать сеанс. Но ничего не вышло.
"Т-34" только готовился выстрелить на экранах в США, как что-то сразу разорвалось в украинском посольстве. Дипмиссия взялась диктовать кинотеатрам Америки, что этот фильм надо запретить. Призвали и активных членов диаспоры сделать все, чтобы "Т-34" в Америке запретили. Все потому, что фильм якобы "открыто распространяет и популяризирует агрессию России в мире, жертвой которой стала и Украина". Русскоязычные американские зрители, мягко говоря, удивились.
- Дураков хватает и в Америке, так что это неудивительно. Знаю, что в Бостоне сорвали показ, это большая глупость с их стороны — такое делать.
- Это не то, что неправильно, в Америке, где все пропагандируют демократию и свободу слова, где проводится всё и вся, что-то запрещать, я считаю, это вообще глупо.
В Бостоне в итоге картину показали в другом кинотеатре. Но в Сан-Франциско агрессивным деятелям удалось звонками и письмам запугать владельца небольшого зала. Компания-прокатчик с таким сталкивается впервые.
"Мы такой акт называем телефонным терроризмом. Нам сложно понять логику украинских активистов, которые требуют отменить показ. В главных ролях играют украинец, белорус и русский. Как можно в этом случае говорить о какой-то агрессии России? Я не понимаю", — говорит директор по развитию группы компаний "Киносфера" Александр Беляков.
Не поняли претензий и представители крупных американских киносетей. Их запугать не удалось. К тому же они посмотрели фильм и заявили, что не собираются отменять показ. Так что "Т-34" увидели в Детройте и Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Вашингтоне.
"Проникновенный фильм, особенно последние кадры. Тронуло, девчонки даже прослезились", — поделилась одна из зрительниц.
Уже можно говорить, что, несмотря на попытки давления и запугивания со стороны киевской власти, прокат фильма в США и Канаде состоялся. Символ Великой Отечественной войны, Т-34, и спустя 74 года одержал победу.
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