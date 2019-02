Бокс. Артуру Бетербиеву подобрали соперника по титульному бою

Российский боксер-профессионал Артур Бетербиев, чемпион Международной федеарции бокса (IBF) в полутяжелом весе, определился с очередным соперником. 4 мая россиянин встретится в американском Стоктоне со шведом Свеном Форнлингом, который носит титул чемпиона IBO.

Artur Beterbiev will defend his light heavyweight title May 4 in Stockton, California, on ESPN, according to industry sources. The likely opponent is Sven Fornling, who is coming off a victory over Karo Murat. Sullivan Barrera was originally being considered but deal fell apart