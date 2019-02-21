Бокс. Артуру Бетербиеву подобрали соперника по титульному бою

Российский боксер-профессионал Артур Бетербиев, чемпион Международной федеарции бокса (IBF) в полутяжелом весе, определился с очередным соперником. 4 мая россиянин встретится в американском Стоктоне со шведом Свеном Форнлингом, который носит титул чемпиона IBO.

Artur Beterbiev will defend his light heavyweight title May 4 in Stockton, California, on ESPN, according to industry sources. The likely opponent is Sven Fornling, who is coming off a victory over Karo Murat. Sullivan Barrera was originally being considered but deal fell apart — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 20 февраля 2019 г.

В декабре прошлого года скандинав выиграл у Каро Мураты и завоевал титул чемпиона Международной боксерской организации. Всего на счету Форнлинга 16 поединков, в которых он одержал 15 побед.

Как уже сообщали Вести.Ru, Бетербиев примерно в те же сроки мог встретиться с Салливаном Баррерой, но стороны не смогли договориться. Ранее сообщалось, что в феврале может пройти бой российского чемпиона IBF против Джона Смита-младшего, но поединок также был отменен. Позднее Артур вызвал на бой Сергея Ковалева, но тот пока не ответил. Всего Бетербиев провел 13 боев в профи и во всех победил.