В Эрмитаже не нашли взрывчатых предметов

Служба безопасности Эрмитажа вместе с сотрудниками Росгвардии не обнаружили взрывчатых предметов в Зимнем дворце.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе музея.

Отмечается, что после получения тревожного сигнала о заложенной бомбе, на место оперативно прибыли сотрудники силовых ведомств, из Эрмитажа были эвакуированы посетители и сотрудники.