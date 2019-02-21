Тема:

Атаки телефонных террористов 1 час назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
21 февраля 201919:26

В Эрмитаже не нашли взрывчатых предметов

Global Look Press

Служба безопасности Эрмитажа вместе с сотрудниками Росгвардии не обнаружили взрывчатых предметов в Зимнем дворце.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе музея.

Отмечается, что после получения тревожного сигнала о заложенной бомбе, на место оперативно прибыли сотрудники силовых ведомств, из Эрмитажа были эвакуированы посетители и сотрудники.

Ранее по теме

Сейчас

20:07

Протест сборной России на поведение лыжника Клебо отклонен

19:13

В Эрмитаже не нашли бомбу

17:35

Назарбаев отправил правительство в отставку

17:04

Столкновения в Каталонии: ранены 28 человек

16:52

Лавров: Украина пытается привлечь НАТО к очередной провокации в Керченском проливе

16:35

США готовятся сделать Польше предложение о военном присутствии

15:10

В Петербурге эвакуируют Эрмитаж

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Лавров: Украина пытается привлечь НАТО к очередной провокации в Керченском проливе

Лавров: Украина пытается привлечь НАТО к очередной провокации в Керченском проливе

3 часа назад
Протест сборной России на поведение лыжника Клебо отклонен

Протест сборной России на поведение лыжника Клебо отклонен

20 минут назад
Назарбаев отправил правительство в отставку за отсутствие "положительных изменений"

Назарбаев отправил правительство в отставку за отсутствие "положительных изменений"

2 часа назад
Порядок соцдоплат к пенсиям меняется: Минтруд начал выполнять Послание

Порядок соцдоплат к пенсиям меняется: Минтруд начал выполнять Послание

4 часа назад
В Эрмитаже не нашли взрывчатых предметов

В Эрмитаже не нашли взрывчатых предметов

1 час назад
Еще одна звезда "Глухаря" умерла от рака. Дарье Егорычевой было 37

Еще одна звезда "Глухаря" умерла от рака. Дарье Егорычевой было 37

1 час назад
В Австрии 120-летние черепахи развелись после 115-летнего супружества

В Австрии 120-летние черепахи развелись после 115-летнего супружества

2 часа назад
Общалась с ведьмой и боялась порчи: отец малыша с пакетом на голове рассказал о его матери

Общалась с ведьмой и боялась порчи: отец малыша с пакетом на голове рассказал о его матери

6 часов назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

18.02.2019 08:20
Андрей Чернышов рассказал, как пиво привело его к партнерству с Анни Жирардо

Андрей Чернышов рассказал, как пиво привело его к партнерству с Анни Жирардо

5 часов назад
Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

5 часов назад
"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

10 часов назад
Подарок к празднику: телеканал "Россия" покажет "Движение вверх"

Подарок к празднику: телеканал "Россия" покажет "Движение вверх"

11 часов назад
В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

18.02.2019 12:50
Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

18.02.2019 12:10
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

13.02.2019 15:55
Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

11.02.2019 11:25
Скончался собкор ВГТРК на Ближнем Востоке Андрей Попов

Скончался собкор ВГТРК на Ближнем Востоке Андрей Попов

1 час назад
Лыжник Ретивых завоевал первую медаль сборной России на чемпионате мира

Лыжник Ретивых завоевал первую медаль сборной России на чемпионате мира

2 часа назад
Столкновения в Каталонии: ранены 28 человек

Столкновения в Каталонии: ранены 28 человек

2 часа назад
Хит продаж. За "Ратником" выстраивается очередь

Хит продаж. За "Ратником" выстраивается очередь

2 часа назад
Высокопоставленный воин-викинг, долгое время считавшийся мужчиной, на самом деле был женщиной

Высокопоставленный воин-викинг, долгое время считавшийся мужчиной, на самом деле был женщиной

2 часа назад
США готовятся сделать Польше предложение о военном присутствии

США готовятся сделать Польше предложение о военном присутствии

3 часа назад
Инспектор из Челябинска, прославившийся случаем с собакой, удивлен вниманием СМИ. Видео

Инспектор из Челябинска, прославившийся случаем с собакой, удивлен вниманием СМИ. Видео

3 часа назад
В Японии и на побережье Камчатки произошло землетрясение

В Японии и на побережье Камчатки произошло землетрясение

3 часа назад
Малышко и Павлова принесли сборной России золото чемпионата Европы по биатлону

Малышко и Павлова принесли сборной России золото чемпионата Европы по биатлону

3 часа назад
После смерти пациентки в Москве закрыта нелегальная клиника

После смерти пациентки в Москве закрыта нелегальная клиника

4 часа назад
Толерантность: мезозойские птицы, крокодилы и ящерицы вместе откладывали яйца

Толерантность: мезозойские птицы, крокодилы и ящерицы вместе откладывали яйца

4 часа назад
Медики сдадут водителей-алкоголиков и наркоманов полиции

Медики сдадут водителей-алкоголиков и наркоманов полиции

4 часа назад
Дальнобойщикам запретят долго сидеть за рулем

Дальнобойщикам запретят долго сидеть за рулем

5 часов назад
Названо животное, способное прожить всю жизнь без сна

Названо животное, способное прожить всю жизнь без сна

5 часов назад
Выход шпионского стелс-экшена про вредного гуся перенесли

Выход шпионского стелс-экшена про вредного гуся перенесли

5 часов назад
Путин недоволен выполнением некоторых его поручений

Путин недоволен выполнением некоторых его поручений

5 часов назад
Денис Пушилин: мы ни о чем не жалеем, и через пять лет поступили бы точно так же

Денис Пушилин: мы ни о чем не жалеем, и через пять лет поступили бы точно так же

5 часов назад
Башня ветров: история морской библиотеки в Севастополе

Башня ветров: история морской библиотеки в Севастополе

5 часов назад
Дело Калви: обвинение в мошенничестве предъявлено всем фигурантам

Дело Калви: обвинение в мошенничестве предъявлено всем фигурантам

6 часов назад
Есть вопрос: почему офисная работа так утомляет

Есть вопрос: почему офисная работа так утомляет

6 часов назад
Брейк-данс может войти в программу Олимпийских игр-2024

Брейк-данс может войти в программу Олимпийских игр-2024

6 часов назад
Чемпион по неразумным покупкам: подмосковные участки годами стоят пустыми

Чемпион по неразумным покупкам: подмосковные участки годами стоят пустыми

7 часов назад
Родительский самосуд над школьником: СК считает, что инцидент вызван затяжным конфликтом

Родительский самосуд над школьником: СК считает, что инцидент вызван затяжным конфликтом

7 часов назад
Женщина-полицейский расстреляла подозреваемого, попытавшегося убить ее. Видео

Женщина-полицейский расстреляла подозреваемого, попытавшегося убить ее. Видео

7 часов назад
Главарей банд будут сажать на 20 лет и штрафовать на 5 миллионов

Главарей банд будут сажать на 20 лет и штрафовать на 5 миллионов

7 часов назад
Поторопившийся водитель въехал в толпу пешеходов в Подольске

Поторопившийся водитель въехал в толпу пешеходов в Подольске

7 часов назад
Обновленный Mitsubishi L200 стал дороже в России

Обновленный Mitsubishi L200 стал дороже в России

8 часов назад
"Великое культурное сокровище": каждый пятый ругается матом каждый день

"Великое культурное сокровище": каждый пятый ругается матом каждый день

8 часов назад
В Санкт-Петербурге легализовали граффити

В Санкт-Петербурге легализовали граффити

8 часов назад
Госдума рассмотрит закон о передаче пенсий по наследству

Госдума рассмотрит закон о передаче пенсий по наследству

8 часов назад
Новый спутник Нептуна назвали в честь лошади с рыбьим хвостом

Новый спутник Нептуна назвали в честь лошади с рыбьим хвостом

8 часов назад
В России появилась вторая женщина-миллиардер

В России появилась вторая женщина-миллиардер

8 часов назад
Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет второго ребенка

Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет второго ребенка

8 часов назад
Попутный ветер заставил пассажирский Boeing лететь выше скорости звука

Попутный ветер заставил пассажирский Boeing лететь выше скорости звука

9 часов назад
Короткометражка про питбуля и котенка от Pixar заставляет прослезиться

Короткометражка про питбуля и котенка от Pixar заставляет прослезиться

9 часов назад
"Аватар 2": Джеймс Кэмерон раскрыл первые секреты

"Аватар 2": Джеймс Кэмерон раскрыл первые секреты

10 часов назад
Древние люди выжили в тропиках благодаря охоте на обезьян и гигантских белок

Древние люди выжили в тропиках благодаря охоте на обезьян и гигантских белок

11 часов назад
Galaxy S10, S10+ и S10e: всё о новых флагманах Samsung

Galaxy S10, S10+ и S10e: всё о новых флагманах Samsung

12 часов назад