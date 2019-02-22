Глава МИД Венесуэлы приедет в ООН

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса 22 февраля прибудет в ООН. Ему предстоит неформальная встреча с представителями стран, поддерживающих соблюдение международного права.

Во встрече примет участие представитель России, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пошел на открытый шантаж: он пригрозил военным Венесуэлы, что в случае, если они не поддержат Гуайдо, они потеряют все. Джон Болтон, советник Трампа, требует, чтобы армия Венесуэлы ослушалась командования и пропустила через границу республики гуманитарную помощь из США. Мадуро отказывается принимать ее. Вместе с тем он готов принять гуманитарную помощь, отправленную Россией.