ФСБ накрыла банду, производившую наркотики из украинских ингредиентов

Сотрудниками ФСБ России пресечена деятельность международной преступной группировки, состоящей из россиян и украинцев, занимавшихся производством наркотиков, передает ТАСС.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, шестеро членов ОПГ задержаны с поличным в Тверской области. Они причастны к производству и сбыту крупных партий наркотических средств и психотропных веществ.

Также прекращена деятельность трех нарколабораторий с оборудованием стоимостью свыше 3 миллионов рублей, изъято более 5 кг наркотических и психотропных веществ, порядка 600 кг ингредиентов и химреактивов для производства наркотиков, на сумму 20 миллионов рублей. По данным экспертов, поставки компонентов осуществлялись с Украины.