Захарова напомнила Госдепу, что глупость – это плохо

"Глупость – это плохо, но еще хуже – глупость с инициативой", — так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запуск госдепом сайта о "российской агрессии" на Украине.

Госдеп ранее анонсировал запуск сайта, где будут публиковаться снимки со спутника, карты и статистика, которые "детализируют влияние агрессии" России на Украине.

В Москве "прекрасно понимают", почему сайт запустили именно сейчас, после турне президента Украины Петра Порошенко по США. Но у России есть, что ответить. "Мы тоже запустим и таблицы, и материалы", — заявила Захарова в ходе еженедельного брифинга, Вести.Ru и "Россия 24" транслировали его в прямом эфире.

Она добавила, что попытки переложить на Россию ответственность за невыполнение минских соглашений "подталкивают украинское руководство к новым авантюрам".