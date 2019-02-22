Никита Симонян остался первым вице-президентом РФС

В Москве прошла внеочередная конференция Российского футбольного союза на которой было избрано новое руководство организации. Знаменитый футболист и тренер Никита Симонян переизбран на пост первого вице-президента.

Знаменитый нападающий "Спартака" и сборной СССР, олимпийский чемпион Никита Симонян переизбран на пост первого вице-президента ФИФА. Никита Павлович исполнял обязанности президента в 2009-2010, 2012, 2015 годах.

Президентом РФС избран Александр Дюков. Вице-президентами стал Сергей Прядкин.Евгений Гинер и Анатолий Турчак вошли в бюро исполкома РФС. Членами исполкома стали Леонид Федун и Сергей Галицкий.