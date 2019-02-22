Кортеж Додона опять попал в ДТП

Один из автомобилей кортежа президента Молдавии Игоря Додона попал в ДТП, передает "Интерфакс".

Авария произошла во время служебной поездки и была спровоцирована водителем, двигавшимся навстречу, — он пошел на обгон, забыв о мокром снеге и скользкой дороге, рассказала руководитель пресс-службы Додона Кармен Стерпу.

В ДТП никто не пострадал, полиция проводит расследование.

Автомобили кортежа Додона уже попадали в аварию. 9 сентября 2018 года "Мерседес", в котором ехал президент, перевернулся. Тогда еще пострадал джип охраны.