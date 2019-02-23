Тема:
Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад
США хотят сменить власть не только в Венесуэле, но и на Кубе с Никарагуа
США нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу "Телемундо".
"Да, администрация президента Трампа делает и продолжит делать это не только в Венесуэле, но, конечно же, также в Никарагуа и на Кубе", — ответил Помпео на вопрос, намерены ли США "предпринимать действия против недемократических режимов" в Никарагуа и на Кубе вслед за Венесуэлой.
По его словам, у народов этих стран, живущих под "игом авторитаризма" может быть другая жизнь, и он надеется, что они приложат усилия для достижения "лучшего политического решения", передает ТАСС.
Обстановка в Венесуэле
После того как США не удалось сразу свергнуть официального президента (кстати, в августе 2018 года было предпринято покушение на Николаса Мадуро посредством дронов со взрывчаткой; в этом неудавшемся покушении Венесуэла обвинила Соединенные Штаты и Колумбию), они начали действовать по-другому. Закрыли Мадуро доступ к счетам на территории США, одновременно передав их главному оппозиционеру Гуайдо, начали призывать военных переходить на сторону оппозиции и устроили передачу так называемой гуманитарной помощи.
Данные о ней разнятся: сами американцы говорят о том, что помогают голодающим; по другим сведениям, под видом помощи могут скрываться поставки вооружений (кубинский МИД заявлял о начале перебросок американских спецподразделений).
Власти категорически не намерены допускать эту гуманитарную помощь. Еще в четверг Мадуро объявил о полном закрытии сухопутной границы с Бразилией (проходили сообщения о том, что на границе якобы погибли два человека, которые препятствовали закрытию границы), допустил возможность такого же шага в отношении границы с Колумбией. Также были закрыты морские границы с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао.
В Москве заявляют, что акция доставки гумпомощи западными странами провокационна и чревата столкновениями, которые могут стать предлогом для силовой акции сторонников оппозиции.
Накануне 23 февраля, дня начала поставок, на колумбийско-венесуэльской границе был устроен концерт (целью заявлялся сбор 100 млн долларов для помощи населению Венесуэлы). Организовал его миллиардер Ричард Брэнсон. Венесуэльцы организовали в противовес этому свое шоу под названием "Ничего для войны"
Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы призвал Каракас не использовать силу в отношении демонстрантов. А российский постпред при ООН Василий Небензя сказал, что в Совете Безопасности должны будут быстро отреагировать в случае обострения кризиса в Венесуэле. Он не исключил проведения в субботу экстренного заседания СБ ООН.
Куба
После кубинской революции в 1959 году и прихода к власти Фиделя Кастро американцы сразу начали планировать его свержение. Самая известная операция была проведена в 1961 году, когда десант из кубинских эмигрантов, подготовленных ЦРУ, высадился в заливе Свиней. В операции принимали участие несколько кораблей, самолеты, танки и другая американская техника. Правительство Кастро справилось с атакой за несколько дней. На заседании ООН 40 государств осудили агрессию США против Кубы. Но США, конечно, не оставили попыток свергнуть революционное правительство Кастро. За годы у власти на команданте было организовано более 600 покушений. Но он дожил до 90 лет и умер в своей постели, пережив большинство из тех людей, кто планировал его устранение.
Никарагуа
США во время гражданской войны в Никарагуа (80-е годы) поддерживали террористические силы "контрас", которые противостояли сандинистскому правительству, поставляли оружие, обучали боевиков (в то время произошел крупный политический скандал под названием Иран-контрас). Локальный никарагуанский конфликт превратился в важный элемент глобальной Холодной войны.
Интересно, что в апреле 1985 года США предъявили правительству Никарагуа ультиматум с требованием в течение 60 дней провести новые выборы и до 20 апреля 1985 года "начать диалог с оппозицией". А уже 1 мая президент США Рональд Рейган объявил о начале экономической блокады Никарагуа, которая продолжалась до 1990 года.
В 1990-2006 годах у власти находились правоцентристские либеральные правительства. На выборах 2006 победу президентом был избран Даниэль Ортега, выступавший с лево-традиционалистской программой. В 2009 году Верховный суд Никарагуа отменил статью Конституции, ограничивавшую президентство одним пятилетним сроком. Это позволило Даниэлю Ортеге повторно баллотироваться и одержать победу на выборах 2011 года. Однако это вызвало резкую критику легальной оппозиции и возникновение вооруженного подполья по типу контрас 1980-х годов.
Ранее по теме
-
США открестились от поставок оружия оппозиции Венесуэлы3 часа назад
-
Музыка за и против Мадуро: на границе Венесуэлы проходят два фестиваля-антагониста8 часов назад
-
Венесуэла считает, что ее промышленность хотят захватить13 часов назад
-
Россия надеется, что власти Венесуэлы справятся с напряженностью17 часов назад
-
Гуманитарная помощь для Венесуэлы: США устраивают новую провокацию23 часа назад
-
Хуан Гуайдо подписал свой первый "президентский" указ1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Мать мальчика из "Лосиного острова" арестовали
- Представительницы Киева на "Евровидении" не признали Крым украинским
- Александр Дюков избран президентом РФС
- Женщина привезла гроб с телом мужа к зданию самарского правительства
- Хабаровск накрыл густой дым
Самое читаемое
-
Еще одна звезда "Глухаря" умерла от рака. Дарье Егорычевой было 37
- Автоугонщик спас ребенка, запертого в машине. Видео
- Малышка уже почти не дышала, когда ее сняли с крюка. Видео
- Маскировка не помогла мужчине, сбившему насмерть мать и сына, скрыться
- Общалась с ведьмой и боялась порчи: отец малыша с пакетом на голове рассказал о его матери
- Женщина-полицейский расстреляла подозреваемого, попытавшегося убить ее. Видео
Вести.Экономика
-
Как глобальный долг уничтожит все экономические достижения
- Цены на нефть стабилизируются на ближайшие 4 года
- Лавров: Украина готовит провокацию в Керченском проливе с участием НАТО
- Топ-10 самых дорогих банковских брендов
- Минэнерго: текущая себестоимость добычи нефти в России составляет $25 за баррель
Вести.Hi-tech
-
Samsung представила сгибаемый смартфон за 2000 долларов
- Xiaomi Mi 9: три камеры, мощнейший чип и скоростная зарядка без проводов
- Минтранс разрешил посадку в самолёт без бумажного талона
- Эмодзи как улика: судам всё чаще приходится разбираться в новом "языке"
- На iPhone проникли приложения с порно и азартными играми
Авто.Вести.Ru
-
Renault начнет продавать обновленный Duster
- Эти кроссоверы и внедорожники менее всего теряют в цене
- Volkswagen Multivan серьезно обновился
- Обновленный Mitsubishi L200 стал дороже в России
- Медики сдадут водителей-алкоголиков и наркоманов полиции
Недвижимость
-
Как сэкономить на коммунальных услугах
- Из квартиры пенсионерки вывезли 5 грузовиков мусора
- Элитный ЖК превратили в ночлежку
- Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за аренду
- Сколько денег нужно, чтобы стать дачником
- Архитектор сделал дом из цистерны
Вести.Медицина
-
Есть вопрос: правда ли рассол помогает справиться с похмельем
- Названы напольные покрытия и мебель опасные для детей
- Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
- Диетологи не рекомендуют съедать больше трех блинов в день
Вести в 20.00
-
Теневой хозяин Молдавии вывел из России 37 миллиардов
- Майдан. Сломанные судьбы
- Ветер в Москве: самолет задел хвостом ВПП
Вести-Москва
-
Суд арестовал женщину, бросившую ребенка в "Лосином острове"
- Квитанции шокировали: в Измайлове счета за отопление выросли в десятки раз
- На МКАДе у фуры оторвало кабину
- На дорогах скользко и опасно: в столице бушует сильный ветер
- Названа причина обвала в Тушинском тоннеле
- 23 февраля: где в Москве зарядиться праздничным настроением
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Зонд "Хаябуса-2" успешно сел на астероид Рюгу и взлетел с него
- Её искали почти 40 лет: крупнейшая в мире пчела найдена в Индонезии
- Проще некуда: учёные рассказали, какие прогулки снижают давление
- Новый спутник Нептуна назвали в честь лошади с рыбьим хвостом
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате