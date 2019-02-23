Тема:

Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
23 февраля 201904:45

США хотят сменить власть не только в Венесуэле, но и на Кубе с Никарагуа

США нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу "Телемундо".

"Да, администрация президента Трампа делает и продолжит делать это не только в Венесуэле, но, конечно же, также в Никарагуа и на Кубе", — ответил Помпео на вопрос, намерены ли США "предпринимать действия против недемократических режимов" в Никарагуа и на Кубе вслед за Венесуэлой.

По его словам, у народов этих стран, живущих под "игом авторитаризма" может быть другая жизнь, и он надеется, что они приложат усилия для достижения "лучшего политического решения", передает ТАСС.

Обстановка в Венесуэле

После того как США не удалось сразу свергнуть официального президента (кстати, в августе 2018 года было предпринято покушение на Николаса Мадуро посредством дронов со взрывчаткой; в этом неудавшемся покушении Венесуэла обвинила Соединенные Штаты и Колумбию), они начали действовать по-другому. Закрыли Мадуро доступ к счетам на территории США, одновременно передав их главному оппозиционеру Гуайдо, начали призывать военных переходить на сторону оппозиции и устроили передачу так называемой гуманитарной помощи.

Данные о ней разнятся: сами американцы говорят о том, что помогают голодающим; по другим сведениям, под видом помощи могут скрываться поставки вооружений (кубинский МИД заявлял о начале перебросок американских спецподразделений).

Власти категорически не намерены допускать эту гуманитарную помощь. Еще в четверг Мадуро объявил о полном закрытии сухопутной границы с Бразилией (проходили сообщения о том, что на границе якобы погибли два человека, которые препятствовали закрытию границы), допустил возможность такого же шага в отношении границы с Колумбией. Также были закрыты морские границы с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао.

В Москве заявляют, что акция доставки гумпомощи западными странами провокационна и чревата столкновениями, которые могут стать предлогом для силовой акции сторонников оппозиции.

Накануне 23 февраля, дня начала поставок, на колумбийско-венесуэльской границе был устроен концерт (целью заявлялся сбор 100 млн долларов для помощи населению Венесуэлы). Организовал его миллиардер Ричард Брэнсон. Венесуэльцы организовали в противовес этому свое шоу под названием "Ничего для войны"

Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы призвал Каракас не использовать силу в отношении демонстрантов. А российский постпред при ООН Василий Небензя сказал, что в Совете Безопасности должны будут быстро отреагировать в случае обострения кризиса в Венесуэле. Он не исключил проведения в субботу экстренного заседания СБ ООН.

Куба

После кубинской революции в 1959 году и прихода к власти Фиделя Кастро американцы сразу начали планировать его свержение. Самая известная операция была проведена в 1961 году, когда десант из кубинских эмигрантов, подготовленных ЦРУ, высадился в заливе Свиней. В операции принимали участие несколько кораблей, самолеты, танки и другая американская техника. Правительство Кастро справилось с атакой за несколько дней. На заседании ООН 40 государств осудили агрессию США против Кубы. Но США, конечно, не оставили попыток свергнуть революционное правительство Кастро. За годы у власти на команданте было организовано более 600 покушений. Но он дожил до 90 лет и умер в своей постели, пережив большинство из тех людей, кто планировал его устранение.

Никарагуа

США во время гражданской войны в Никарагуа (80-е годы) поддерживали террористические силы "контрас", которые противостояли сандинистскому правительству, поставляли оружие, обучали боевиков (в то время произошел крупный политический скандал под названием Иран-контрас). Локальный никарагуанский конфликт превратился в важный элемент глобальной Холодной войны.

Интересно, что в апреле 1985 года США предъявили правительству Никарагуа ультиматум с требованием в течение 60 дней провести новые выборы и до 20 апреля 1985 года "начать диалог с оппозицией". А уже 1 мая президент США Рональд Рейган объявил о начале экономической блокады Никарагуа, которая продолжалась до 1990 года.

В 1990-2006 годах у власти находились правоцентристские либеральные правительства. На выборах 2006 победу президентом был избран Даниэль Ортега, выступавший с лево-традиционалистской программой. В 2009 году Верховный суд Никарагуа отменил статью Конституции, ограничивавшую президентство одним пятилетним сроком. Это позволило Даниэлю Ортеге повторно баллотироваться и одержать победу на выборах 2011 года. Однако это вызвало резкую критику легальной оппозиции и возникновение вооруженного подполья по типу контрас 1980-х годов.

Ранее по теме

Сейчас

06:19

В Москве досрочно открыт участок метро от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского"

03:43

В Судане введено чрезвычайное положение сроком на один год

02:15

Программист Лисов признал вину в краже денег со счетов в американских банках

02:10

Трамп выдвинул постпреда США в ООН

23:57

R Kelly предъявлены обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами

19:53

Путин уверен, что аналогов российского оружия еще долго не будет

19:49

Bloomberg: ЕС готовит дополнительные пошлины для американских компаний

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

США хотят сменить власть не только в Венесуэле, но и на Кубе с Никарагуа

США хотят сменить власть не только в Венесуэле, но и на Кубе с Никарагуа

1 час назад
В России празднуют День защитника Отечества

В России празднуют День защитника Отечества

6 часов назад
Трамп выдвинул Келли Найт Крафт на должность постпреда США в ООН

Трамп выдвинул Келли Найт Крафт на должность постпреда США в ООН

4 часа назад
Швеция испугалась за перехваченный Россией самолет-разведчик

Швеция испугалась за перехваченный Россией самолет-разведчик

2 часа назад
Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону

Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону

31 минута назад
В Москве досрочно открыт участок метро от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского"

В Москве досрочно открыт участок метро от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского"

10 минут назад
23 февраля: поздравления Сергея Шойгу и Владимира Колокольцева

23 февраля: поздравления Сергея Шойгу и Владимира Колокольцева

5 часов назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

18.02.2019 08:20
Российские фехтовальщики выиграли три медали чемпионата Европы

Российские фехтовальщики выиграли три медали чемпионата Европы

3 часа назад
Программист Лисов признал вину в краже денег со счетов в американских банках

Программист Лисов признал вину в краже денег со счетов в американских банках

4 часа назад
Россиянка Потапова стала полуфиналисткой турнира в Будапеште

Россиянка Потапова стала полуфиналисткой турнира в Будапеште

6 часов назад
В Крыму провели патриотическую акцию "Про Героев"

В Крыму провели патриотическую акцию "Про Героев"

5 часов назад
Кличко назвал достижением рост смертности в больницах Киева

Кличко назвал достижением рост смертности в больницах Киева

7 часов назад
Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

21.02.2019 15:05
"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

21.02.2019 10:12
Подарок к празднику: телеканал "Россия" покажет "Движение вверх"

Подарок к празднику: телеканал "Россия" покажет "Движение вверх"

21.02.2019 08:50
В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

18.02.2019 12:50
Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

18.02.2019 12:10
Самая длинная в России пещера увеличилась на 250 метров

Самая длинная в России пещера увеличилась на 250 метров

30 минут назад
Скелетонистка Никитина стала четвертой на этапе Кубка мира

Скелетонистка Никитина стала четвертой на этапе Кубка мира

2 часа назад
В Судане введено чрезвычайное положение сроком на один год

В Судане введено чрезвычайное положение сроком на один год

2 часа назад
Депутат Бундестага: безопасность в Европе возможна только с Россией

Депутат Бундестага: безопасность в Европе возможна только с Россией

4 часа назад
R Kelly предъявлены обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами

R Kelly предъявлены обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами

6 часов назад
Схема "Русский Ландромат": В Молдавии накануне выборов назревает криминальный скандал

Схема "Русский Ландромат": В Молдавии накануне выборов назревает криминальный скандал

7 часов назад
Посадочный талон в самолет можно больше не распечатывать

Посадочный талон в самолет можно больше не распечатывать

8 часов назад
Музыка за и против Мадуро: на границе Венесуэлы проходят два фестиваля-антагониста

Музыка за и против Мадуро: на границе Венесуэлы проходят два фестиваля-антагониста

8 часов назад
Лечила сына у шаманов: мать найденного в "Лосином острове" ребенка проверят на вменяемость

Лечила сына у шаманов: мать найденного в "Лосином острове" ребенка проверят на вменяемость

9 часов назад
Захарова прокомментировала дерусификацию тенге

Захарова прокомментировала дерусификацию тенге

9 часов назад
Камеру Galaxy S10+ признали лучшей для селфи

Камеру Galaxy S10+ признали лучшей для селфи

9 часов назад
Путин поручил решить судьбу "китовой тюрьмы" до 1 марта

Путин поручил решить судьбу "китовой тюрьмы" до 1 марта

9 часов назад
Nvidia выпустила бюджетную видеокарту на базе Turing

Nvidia выпустила бюджетную видеокарту на базе Turing

10 часов назад
Украина ответила на обвинение в принятии "полуфашистского" закона

Украина ответила на обвинение в принятии "полуфашистского" закона

10 часов назад
Представительницы Киева на "Евровидении" не стали признавать Крым украинским

Представительницы Киева на "Евровидении" не стали признавать Крым украинским

11 часов назад
Кузнецова навестила в больнице мальчика, найденного в "Лосином острове"

Кузнецова навестила в больнице мальчика, найденного в "Лосином острове"

11 часов назад
В Москве построят небоскреб-ракету

В Москве построят небоскреб-ракету

12 часов назад
Квитанции шокировали: в Измайлове счета за отопление выросли в десятки раз

Квитанции шокировали: в Измайлове счета за отопление выросли в десятки раз

12 часов назад
Минтруд предложил проиндексировать соцпенсии

Минтруд предложил проиндексировать соцпенсии

13 часов назад
"Средневековье!" Сибиряк рассказал, как его мать оперировали без анастезии

"Средневековье!" Сибиряк рассказал, как его мать оперировали без анастезии

13 часов назад
Составлен рейтинг стран, куда поехать дешевле всего

Составлен рейтинг стран, куда поехать дешевле всего

13 часов назад
Риелторы составили портрет идеальной квартиры

Риелторы составили портрет идеальной квартиры

15 часов назад
Черника лечит не только глаза, но и сердце

Черника лечит не только глаза, но и сердце

16 часов назад
Вышел новый трейлер к фильму "Балканский рубеж"

Вышел новый трейлер к фильму "Балканский рубеж"

16 часов назад
Франческо Бонами: мы полностью изменили свои отношения с искусством

Франческо Бонами: мы полностью изменили свои отношения с искусством

17 часов назад
Эти кроссоверы и внедорожники менее всего теряют в цене

Эти кроссоверы и внедорожники менее всего теряют в цене

20 часов назад
Топ-10 самых дорогих банковских брендов

Топ-10 самых дорогих банковских брендов

22.02.2019 06:25
Короткометражка про питбуля и котенка от Pixar заставляет прослезиться

Короткометражка про питбуля и котенка от Pixar заставляет прослезиться

21.02.2019 10:34
Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

11.02.2019 11:25