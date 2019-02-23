Венесуэла развернула силы на границе с Колумбией

Согласно приказу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вооруженные силы страны развернули войска на границе с Колумбией, чтобы защитить безопасность страны,.

23 февраля оппозиция обещала доставить гумпомощь в Венесуэлу, правительство Мадуро категорически от нее отказывается и перекрывает границу с Бразилией. На очереди – граница с Колумбией.

25 января спикер национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя президентом. 20 европейских стран признали его статус. Россия поддерживает Мадуро, передает РИА Новости.