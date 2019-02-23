Тема:
Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад
23 февраля 201915:48
Венесуэла развернула силы на границе с Колумбией
Согласно приказу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вооруженные силы страны развернули войска на границе с Колумбией, чтобы защитить безопасность страны,.
23 февраля оппозиция обещала доставить гумпомощь в Венесуэлу, правительство Мадуро категорически от нее отказывается и перекрывает границу с Бразилией. На очереди – граница с Колумбией.
25 января спикер национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя президентом. 20 европейских стран признали его статус. Россия поддерживает Мадуро, передает РИА Новости.
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