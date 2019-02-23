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Политическая нестабильность в Венесуэле 2 минуты назад

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23 февраля 201919:46

Венесуэла: Гуайдо сообщил о грузовике с гумпомощью и сбежавших чиновниках

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, объявил в своем Twitter, что в страну въехал первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии. Он назвал этот факт "большим достижением".

Ранее бразильские СМИ сообщили, что из центра сбора и складирования помощи Венесуэле в городе Пакарайма выехал гуманитарный конвой и направился в стороны границы с Венесуэлой. Его сопровождают глава МИД Бразилии Жоржи Араужу и "посол" Венесуэлы в этой стране, "назначенный" Гуайдо. Достоверной информации о ситуации на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией пока нет, пишет "Интерфакс"

Кроме того, Гуайдо сообщил в Twitter, что Венесуэлу покинули несколько высокопоставленных чиновников. По сведениям лидера оппозиции, они направились в Турцию.

Несколько дней назад по распоряжению президента Николаса Мадуро были перекрыты границы с Колумбией и Бразилией, где расположены центры приема и складирования гуманитарной помощи для Венесуэлы. Официальный Каракас принимать ее отказывается.

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