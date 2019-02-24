Жильцов злополучного дома в Магнитогорске снова эвакуировали

В ночь на воскресенье, 24 февраля, в Магнитогорске эвакуировали более 60 жильцов дома, в котором в последний день минувшего года в результате взрыва газа обрушился подъезд. Причиной этого стал пожар, вспыхнувший в прилегающем к этому жилому дому торговом центре.

Пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Внутри многоэтажного жилого дома наблюдалось задымление. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей 11-го и 12-го подъездов, передает ТАСС.

В короткие сроки возгорание было успешно локализовано, а в дальнейшем и ликвидировано. После проветривания помещений все жильцы уже вернулись в свои квартиры.