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Евровидение-2019 11 минут назад
Сестры Опанасюк отказались променять родителей на "Евровидение"
На Украине устроили настоящую травлю сестер Опанасюк, которые отказались признавать так называемую "оккупацию" Крыма. Дуэт "Анна-Мария" был главным претендентом на то, чтобы представлять страну на конкурсе "Евровидение" в Израиле в этом году. Но после скандального интервью, которое девушки дали одному из украинских телеканалов, Киев тут же отрезал им путь на песенный конкурс. Теперь пользователи интернета поливают исполнительниц грязью. Кроме того, родители Анны и Марии живут в Крыму и девушки не смогли скрыть слез, когда их в очередной раз заставили делать выбор между родителями и политкорректностью.
"Мы свой выбор сделали и сделали давно. Это наши родители и мы их любим. И если сегодня нас кто-то будет вновь спрашивать — выберем мы своих родителей или конкурс, то мы и сейчас, как и любой нормальный человек, ответим, что мы выбираем родителей!" — заявили девушки.
Национальный отбор на "Евровидение-2019" был больше похож на политическое шоу, чем на песенный конкурс. Некоторых его участников заставляли чуть ли не клясться на верность Украине. Особенно это касалось тех, кто имеет российское гражданство или гастролирует в России. Больше всего досталось сестрам Опанасюк, которые отказались называть воссоединение Крыма с Россией "агрессией России".
В результате на конкурсе Украину будет представлять певица Maruv (Анна Корсун) и ее кабаре-шоу. Однако и ей пришлось оправдываться за то, что она гастролировала в России. Победительница Евровидения-2016 украинская певица Джамала, входившая в жюри отборочного тура, потребовала от Maruv прямого ответа на вопрос "чей Крым?". Ответив, что Крым принадлежит Украине, певица получила возможность представлять страну в Тель-Авиве.
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