Украинские военные минируют школы и детсады

Установку противопехотных мин вблизи детских садов и школ в подконтрольном Киеву Волновахском районе Донбасса зафиксировала разведка ДНР. Об этом в воскресенье сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. По его данным, мины устанавливают украинские боевики. Всего зафиксировано три подобных случая: в Николаевке противопехотные мины установлены возле школы и детского сада, в Гранитном — рядом с детсадом.

Безсонов полагает, что в связи с нехваткой бойцов украинское командование отдало указания максимально заминировать все возможные подходы к позициям украинской армии в Донбассе.

29 декабря 2018 года в Донбассе вступила в силу договоренность об очередном режиме прекращения огня. С начала конфликта стороны уже более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось.