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Политическая нестабильность в Венесуэле 16 минут назад
Гуайдо сбежал из Венесуэлы и под газ с пулями лезть не стал
Автор: Дмитрий Киселёв
Венесуэла. Роковую дату — 23 февраля — на которую самозванец Гуайдо назначил массовые акции в свою поддержку, все ждали с замиранием сердца. Ведь могло произойти все что угодно — по примеру якобы "неизвестных снайперов" на Майдане.
Дело, однако, обернулось неожиданным образом. Обещанного не произошло, а сам Гуайдо сбежал из страны. Сначала в Колумбию, откуда он при поддержке Америки планировал "проломить" границу Венесуэлы и провести под видом гуманитарной помощи фуры с неизвестным грузом. Не получилось. Не вышло потому, что законный президент страны справедливо опасается, что в "футляре" гуманитарной помощи может оказаться оружие для сторонников Гуайдо и мятеж станет уже вооруженным.
Да и вправду, что за настойчивость со стороны тех, кто арестовывает банковские активы в США крупнейшей нефтяной компании Венесуэлы? И арестовывает золотые слитки — финансовый резерв государства — в столь трудный для экономики момент! А параллельно со всем лицемерием настаивает, что четыре фуры с мукой или там еще с чем-то обязательно должны въехать в страну из Колумбии. Какой дурак поверит в искренность этих намерений?
Так или иначе, а сейчас за пределами Венесуэлы блуждающий Гуайдо планирует встречи с иностранными дипломатами и еще слетать в Вашингтон — за инструкциями. Говорят, запланирована его встреча с вице-президентом США Пенсом.
Тем временем в самой Венесуэле законный президент Николас Мадуро сохраняет рычаги управления. Лояльной к нему остается и армия.
Автор: Валентин Богданов
Первый грузовик из одной части каравана по мосту, разделяющему Венесуэлу и Колумбию, не прошел и 200 метров — путь преградила национальная гвардия Боливарианской Республики. Бойцы — за щитами. Заняли позиции на своем берегу пограничной речки Тачира. Гремят выстрелы.
На мосту Симона Боливара появились первые раненые. Этот человек получил в ноги резиновые пули. Сильно пахнет слезоточивым газом. Некоторые уже закрывают лица. Больше всего досталось тем, кто попытался стать частью "живого тарана". Расчистить путь фурам у венесуэльцев, живущих в Колумбии и по призыву Гуайдо согласившихся поучаствовать в марш-броске, не получилось. Рядом — еще один окровавленный.
"Кидают в нас и камни, стреляют дробью и даже резиновыми пулями. Но мы будем продолжать борьбу", — сказал один из протестующих.
В ход венесуэльская оппозиция пустила булыжники. Собирали их прямо на берегу, образовав живую цепь доставки снарядов на передовую.
Мост Симона Боливара превратился в центр противостояния. Некоторые пытаются пересечь реку вброд. В венесуэльских пограничников летят камни. Те отвечают слезоточивым газом.
Соседний мос Уренья. Туда двинулась другая часть каравана. И тоже безуспешно. Три грузовика, пытавшиеся въехать в Венесуэлу, сожжены. Кто поджег, до сих пор не ясно. Огнестрельное оружие венесуэльская нацгвардия не применяет. Мешки и коробки, что была внутри, пытались вытащить. В итоге сами обожглись. Сообщается о 30 раненых. Со склада гуманитарной помощи выезжали в куда более приподнятом настроении.
На выезде с КПП машины оседлали венесуэльские беженцы, которые живут в лагере по соседству. Возможно, это что-то вроде живого щита, которым пытаются прикрыть машины.
Политтехнологи из числа американских кураторов явно поработали над картинкой. В руках у тех, кто рассаживался на фурах, — белые розы. Раздавали букетами. Избитый трюк, обкатанный не на одной "цветной революции". Похожи и лозунги.
"Мы не боимся ради Венесуэлы, ее свободы. Бог на нашей стороне", — говорят люди.
Но вот водителям было тревожно. Видавшие виды колымаги -преимущественно американского производства — сомнительное средство для наступательной операции. В успех провокации верили не все.
"Это опасно. Та сторона полностью милитаризирована, там находятся очень спесивые военные. И мы не знаем, что может произойти. Несмотря на это, мы идем туда", — рассказал один из военных.
Чтобы идти было веселее, втянутых в провокацию накануне подбадривали со сцены благотворительного концерта. Британский миллиардер Ричард Брэнсон привез в провинциальную колумбийскую Кукуту исполнителей первой по местным меркам величины. Главная мировая знаменитость — Луис Фонси.
"Потихоньку" — так переводится название хита Despocito. Но Гуайдо и американцы торопились. И Брэнсон, что бы им ни двигало, в этом частно-государственном партнерстве оказался весьма кстати.
Миллиардер Брэнсон все продумал до мелочей. Звезд латиноамериканской эстрады подвозили к складу с гуманитарной помощью из США. Отсюда отправляли на сцену. Со сцены – на диван. Чтобы не только спели в поддержку спецоперации, но и сказали пару слов против венесуэльских властей.
Утром в газете, вечером в куплете — это и про композитора Пипе Буэно. Место Буэно занимает организатор концерта. Владелец корпорации Virgin пообещал собрать 10 миллионов долларов, заочно схлестнулся с земляком Роджером Уотерсом из Pink Floyd. После того как сошел с дивана, оказался перед нашим микрофоном.
"Я думаю, что завтра они пойдут на мост, дадут военным белые розы и это позволит открыть мост. Надо пытаться. Я — хиппи из 60-х. Хорошая музыка, любовь — и вам повезет", — считает Брэнсон.
Хиппи в 60-х, правда, никогда не занимали сторону таких, как спецпосланник Трампа по Венесуэле. "Ястреб" Элиот Абрамс, в свое время изгнанный из Госдепа за поддержку "эскадронов смерти" и причастности к скандалу "Иран-контрас", накануне попытки прорыва прилетел в Кукуту. На аэродроме его встречал колумбийский президент Иван Дуке. Даже обнял.
- Вы поддерживаете военное вмешательство?
- Это гуманитарная акция, — сказал Дуке.
- А если США решат военным образом вмешаться?
- Это гуманитарная акция, мирная, она демонстрация того, что дипломатия может превзойти все формы насилия.
Правда, с дипломатией как раз вышла промашка. Официальный Каракас уже объявил о разрыве дипотношений с Боготой. На очереди, видимо, два других гостя Дуке — президенты Парагвая и Чили. Все вместе приехали осмотреть караван грузовиков. Привезли с собой и самозванца Гуайдо. Нарушив запрет суда, он перелетел в Колумбию на вертолете.
В колонне, которую выстроили у КПП, — всего 10 грузовиков с гуманитарной помощью. Гуайдо и компания, наверное, полагают, что этого достаточно, чтобы спасти Венесуэлу, как они говорят, от голодной смерти.
Президента-самозванца, пока он курсировал по территории КПП от офисного здания к складским помещениям, осаждала толпа журналистов. Но мы до него все-таки добрались. Спросили, понимает ли на что толкает соотечественников.
- Если они будут стрелять, что вы сделаете?
- Никто не будет стрелять. Весь венесуэльский народ хочет гуманитарной помощи и свободы, — сказал Гуайдо.
- А военные?
- Военные подчиняются Конституции Венесуэлы.
Американцы перед телекамерами предусмотрительно не светились. Впрочем, Элиот Абрамс тайком все-таки проинспектировал склад гуманитарки, завезенной Агентством по международному развитию США. Солировал же перед журналистами тот, кого в Вашингтоне выбрали лицом переворота. Гуйадо взобрался на подножку грузовика. Видимо, он лично повезет гуманитарную помощь в Венесуэлу.
Впрочем, хватило Гуайдо на пару метров. Спустившись с раритетной фуры, он пересел в современный внедорожник. Под резиновые пули и слезоточивый газ на колумбийско-венесуэльской границе самозванец лезть не стал.
Уже вечером глава Колумбии распорядился вернуть уцелевшие грузовики с границы. Почти три сотни раненных и надышавшихся газом, четыре десятка человек в больницах — таковы итоги этого провального броска. Полководец из Хуана Гуайдо оказался такой же, как президент, — никакой.
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