Вратарь "Челси" вывел из себя Сарри в финале Кубка лиги

В финальном матче Кубка английской лиги по футболу между лондонским "Челси" и "Манчестер Сити", завершившемся победой "горожан", вратарь "аристократов" Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену перед серией пенальти. Своим поступком он взбесил главного тренера лондонцев Маурицио Сарри.

Скандальный эпизод случился на 120-й минуте матча. Наставник "Челси" решил поменять вратаря на серию пенальти. По мнению итальянского специалиста, Вилли Кабальеро должен был лучше справиться с послематчевыми одиннадцатиметровыми ударами.

Однако, увидев своего сменщика на бровке, Кепа показал жестами, что не собирается покидать поле. Негодованию Сарри не было предела. Он сначала даже покинул тренерскую скамейку, но позже вернулся.

This is unbelievable! 🙀🙀



⛔ Kepa refuses to be substituted



😡 Sarri loses his cool, throws a bottle and storms off down the tunnel!



Have you ever seen anything like this in a cup final before?!? 😲😲 pic.twitter.com/uypwckJvhH