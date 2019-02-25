Путину доложат о просьбе взять дело Калви под личный контроль

Президенту РФ Владимиру Путину доложат о просьбе Baring Vostok взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков пояснил, что ему пока не известно, получил ли Путин письмо с этой просьбой. "Но, по крайней мере, об опубликованном в СМИ письме, безусловно, мы будем докладывать президенту", — добавил он.

Пресс-секретарю также не известно, обсуждал ли президент ситуацию, связанную с Baring Vostok, с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Он пояснил, что Путин и Набиуллина "находятся в постоянном телефонном контакте", но шла ли в их разговорах речь о деле Калви, Песков не знает.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви арестован до 13 апреля. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном группой либо в особо крупном размере.

25 февраля на сайте фонда было опубликовано открытое письмо, в котором содержалась просьба к Путину взять дело под личный контроль.