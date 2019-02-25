В Испании найден мертвым политолог Игорь Малашенко

В Испании найдет мертвым политолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. По некоторым данным, он покончил с собой. Официально информация пока не подтверждается.

Малашенко был одним из основателей НТВ и гендиректором РГТРК "Останкино".

В 2018 году Малашенко возглавлял предвыборный штаб кандидата на пост президента России Ксении Собчак. Телеведущая также сообщила о его смерти в своем Telegram. "Игорь Малашенко покончил с собой​​​. Не могу прийти в себя", — написала Собчак, добавив, что он был "порядочнейшим и очень креативным" человеком.

Последняя супруга Малашенко — российская журналистка и блогер Божена Рынска.