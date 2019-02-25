Глава МИД Ирана объявил о своей отставке

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник объявил о своей отставке. Соответствующее сообщение было размещено на его странице в "Инстаграме".

Он поблагодарил иранцев за 67 месяцев его работы. "Искренне извиняюсь за то, что не могу продолжать работу, и прошу прощения за свои промахи за время службы", — говорится в тексте.

Пока неизвестно, принял ли отставку президент Ирана, передает ТАСС.

Зариф возглавлял МИД Ирана с августа 2013 года, среди его послужного списка — заключение соглашения по иранской ядерной программе.

23 февраля Джавад Зариф заявил, что иранский ответ на американские санкции может удивить США. "Я не буду уточнять, о каких мерах идет речь. Дональд Трамп любит сюрпризы", — сказал тогда министр.

Глава МИД подтвердил, что участие Ирана в ядерной сделке продолжится до тех пор, пока это будет одобрять иранский народ. Пока противников сделки меньшинство, но США своей политикой способны изменить соотношение.

8 мая прошлого года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому. 3 октября прошлого года госсекретарь США объявил, что его страна в одностороннем порядке разрывает договор о дружбе с Ираном, назвав при этом данное решение "запоздавшим на 39 лет".