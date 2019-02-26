26 февраля 201909:33
Рынска рассказала, где похоронит Малашенко
Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в возрасте 64 лет в Испании, журналистка Божена Рынска на своей странице в Facebook рассказала, что намерена похоронить мужа рядом с отцом.
Игорь Малашенко — один из создателей телекомпании НТВ. В 1996 году он был одним из руководителей избирательной кампании первого президента РФ Бориса Ельцина.
Через 22 года Малашенко стал главой избирательного штаба телеведущей Ксении Собчак, выдвинувшей свою кандидатуру на выборах президента РФ.
В понедельник в СМИ появилась информация, что Малашенко был найден мертвым в Испании, по некоторым данным, это могло быть самоубийство.
В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.
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