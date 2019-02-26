"Ювентус" намерен заменить Дибалу баварцем Хамесом Родригесом

Туринский "Ювентус" выразил желание выкупить права на полузащитника мюнхенской "Баварии" Хамеса Родригеса. Представители "Старой синьоры" рассматривают вариант с покупкой колумбийца в случае, если "Юве" покинет Пауло Дибала.

В скором времени руководители туринцев проведут переговоры с агентом Дибалы, чтобы понять намерения своего игрока, о чем сообщает "Советский спорт" со ссылкой на CalcioMercato. Ранее Вести.Ru сообщали о том, что аргентинец может проследовать в обратном направлении. Интерес к нему есть со стороны председателя правления "Баварии" Карла-Хайнца Руммениге.

Кроме того, на футболиста также претендуют "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Пари Сен-Жермен".