Второй отказ Киеву: группа Freedom jazz не поедет на "Евровидение" от Украины

Занявшие второе место на украинском национальном отборе на "Евровидение" музыканты группы Freedom jazz отказались от предложения поехать в Тель-Авив в мае 2019 года. Они отозвали свою заявку после звонка из Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ).

Участницы джаз-банды подчеркнули, что сейчас их Cupidon, так называется конкурсная песня, летит дальше, сообщает ТАСС.

"Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время", — пояснили девушки на странице группы в Facebook.

Национальная общественная телекомпания Украины требует, чтобы в контракте поездки на "Евровидение-2019" был прописан отказ от гастролей в России. MARUV, она же Анна Корсун, от такой перспективы отказалась. А ранее певица Джамала предложила сестрам Опанасюк из дуэта "Анна-Мария" сделать выбор между родителями и карьерой, а также ответить на принципиальный для украинского песенного конкурса вопрос: чей Крым? Девушки выбрали родителей. Они заявили, что Крым – это их Родина, но на Родину она вынуждены теперь летать через две границы. Киев такой ответ не устроил.