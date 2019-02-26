Тема:

Евровидение-2019 6 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
26 февраля 201921:48

Второй отказ Киеву: группа Freedom jazz не поедет на "Евровидение" от Украины

Занявшие второе место на украинском национальном отборе на "Евровидение" музыканты группы Freedom jazz отказались от предложения поехать в Тель-Авив в мае 2019 года. Они отозвали свою заявку после звонка из Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ).

Участницы джаз-банды подчеркнули, что сейчас их Cupidon, так называется конкурсная песня, летит дальше, сообщает ТАСС.

"Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время", — пояснили девушки на странице группы в Facebook.

Национальная общественная телекомпания Украины требует, чтобы в контракте поездки на "Евровидение-2019" был прописан отказ от гастролей в России. MARUV, она же Анна Корсун, от такой перспективы отказалась. А ранее певица Джамала предложила сестрам Опанасюк из дуэта "Анна-Мария" сделать выбор между родителями и карьерой, а также ответить на принципиальный для украинского песенного конкурса вопрос: чей Крым? Девушки выбрали родителей. Они заявили, что Крым – это их Родина, но на Родину она вынуждены теперь летать через две границы. Киев такой ответ не устроил.

Ранее по теме

Сейчас

21:40

Группа Freedom jazz не поедет на "Евровидение" от Украины

20:40

В ДТП в Литве погибли трое граждан России

19:35

Порошенко пообщался с Волкером на борту "Дональда Кука"

17:46

В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский

16:35

Игры и витамины: сенаторы предлагают формировать у молодежи "позитивное репродуктивное поведение"

15:21

В рамках дела Арашуковых СК провел масштабные обыски

14:08

Рыжий Тарзан вышел на свободу

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Двойники лидеров уже целуются во Вьетнаме: Киму нужно больше, чем "честное слово" Трампа

Двойники лидеров уже целуются во Вьетнаме: Киму нужно больше, чем "честное слово" Трампа

58 минут назад
Порошенко пообщался с Волкером на борту "Дональда Кука"

Порошенко пообщался с Волкером на борту "Дональда Кука"

2 часа назад
В ДТП в Литве погибли трое граждан России

В ДТП в Литве погибли трое граждан России

1 час назад
Выкатившийся в Шереметьеве самолет получил существенные повреждения

Выкатившийся в Шереметьеве самолет получил существенные повреждения

4 часа назад
Высший суд Андалусии: смерть Малашенко наступила в результате асфиксии. Криминала нет

Высший суд Андалусии: смерть Малашенко наступила в результате асфиксии. Криминала нет

5 часов назад
Режиссера Георгия Данелия вывели из комы

Режиссера Георгия Данелия вывели из комы

48 минут назад
Топ-10 самых загруженных метрополитенов мира

Топ-10 самых загруженных метрополитенов мира

15 часов назад
Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

25.02.2019 09:22
Борисов пообещал истребителю Су-30СМ "вторую жизнь"

Борисов пообещал истребителю Су-30СМ "вторую жизнь"

2 часа назад
Муза Лагерфельда и Гальяно скончалась от рака в Петербурге

Муза Лагерфельда и Гальяно скончалась от рака в Петербурге

2 часа назад
Архимандрит Савва Тутунов: в Церкви занимаюсь тем же, чем занимался в науке

Архимандрит Савва Тутунов: в Церкви занимаюсь тем же, чем занимался в науке

1 час назад
Opel официально возвращается в Россию

Opel официально возвращается в Россию

11 часов назад
Детский Рунет: молодежные тренды

Детский Рунет: молодежные тренды

10 часов назад
На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

11 часов назад
"Лионские соловьи" споют в Доме музыки

"Лионские соловьи" споют в Доме музыки

11 часов назад
Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

25.02.2019 19:50
"Т-34" прошел в США с большим успехом

"Т-34" прошел в США с большим успехом

24.02.2019 21:41
Avast: почти половина "умных" домов в России уязвима к кибератакам

Avast: почти половина "умных" домов в России уязвима к кибератакам

1 час назад
Медведев поручил сделать социальные пособия более адресными

Медведев поручил сделать социальные пособия более адресными

1 час назад
Экс-сотрудник ФСБ и бывший работник "Лаборатории Касперского" осуждены за госизмену

Экс-сотрудник ФСБ и бывший работник "Лаборатории Касперского" осуждены за госизмену

2 часа назад
Грудинин лишился депутатского мандата и намерен обжаловать решение

Грудинин лишился депутатского мандата и намерен обжаловать решение

2 часа назад
Компания SpaceX готовит к первому старту пассажирский корабль Crew Dragon

Компания SpaceX готовит к первому старту пассажирский корабль Crew Dragon

2 часа назад
Почему кладбища оказались в руках мафии. Расследование в "Прямом эфире"

Почему кладбища оказались в руках мафии. Расследование в "Прямом эфире"

2 часа назад
Конфликт в "Челси": поступок Кепы расколол команду на два лагеря

Конфликт в "Челси": поступок Кепы расколол команду на два лагеря

3 часа назад
Energizer реализовала мечты пользователей о смартфоне с гигантской батареей

Energizer реализовала мечты пользователей о смартфоне с гигантской батареей

3 часа назад
Оставлены под арестом: адвокатам Кокорина и Мамаева не удалось убедить суд

Оставлены под арестом: адвокатам Кокорина и Мамаева не удалось убедить суд

3 часа назад
В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский

В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский

3 часа назад
В Новой Москве подожгли дом главреда "Авторадио"

В Новой Москве подожгли дом главреда "Авторадио"

3 часа назад
Жители Мальты собрали на асфальте отличный улов. Видео

Жители Мальты собрали на асфальте отличный улов. Видео

4 часа назад
Аршавины проигнорировали заседание суда по делу об их разводе

Аршавины проигнорировали заседание суда по делу об их разводе

4 часа назад
ФСБ возьмёт под контроль иностранных спутниковых операторов

ФСБ возьмёт под контроль иностранных спутниковых операторов

4 часа назад
У молодежи будут формировать "позитивное репродуктивное поведение" играми и витаминами

У молодежи будут формировать "позитивное репродуктивное поведение" играми и витаминами

5 часов назад
Камера запечатлела момент гибели пешехода в Саранске

Камера запечатлела момент гибели пешехода в Саранске

5 часов назад
Реакция собаки на "Короля Льва" поразила соцсети

Реакция собаки на "Короля Льва" поразила соцсети

5 часов назад
В Татарстане из-за сугробов пациентку везли до скорой в ковше трактора

В Татарстане из-за сугробов пациентку везли до скорой в ковше трактора

5 часов назад
Объявлены характеристики полностью электрического Kia Soul

Объявлены характеристики полностью электрического Kia Soul

5 часов назад
Фекалии, шприцы и запах: британские уборщики рассказали о захламленных домах

Фекалии, шприцы и запах: британские уборщики рассказали о захламленных домах

6 часов назад
В рамках дела Арашуковых СК провел масштабные обыски

В рамках дела Арашуковых СК провел масштабные обыски

6 часов назад
Лифанов рассказал, почему соседи боятся заходить с ним в лифт

Лифанов рассказал, почему соседи боятся заходить с ним в лифт

7 часов назад
Рыжий Тарзан вышел на свободу

Рыжий Тарзан вышел на свободу

7 часов назад
Не хотят светить своими "новичками". ОЗХО отвергло предложение России расширить список ядов

Не хотят светить своими "новичками". ОЗХО отвергло предложение России расширить список ядов

7 часов назад
Женщина устала от детских криков и добилась сноса спортивной площадки

Женщина устала от детских криков и добилась сноса спортивной площадки

7 часов назад
Тимошенко начнет процедуру импичмента Порошенко

Тимошенко начнет процедуру импичмента Порошенко

7 часов назад
Индия разбомбила группировку боевиков в пакистанском Кашмире

Индия разбомбила группировку боевиков в пакистанском Кашмире

8 часов назад
Подмосковье будет готово к раздельному сбору мусора к апрелю

Подмосковье будет готово к раздельному сбору мусора к апрелю

8 часов назад
Песков рассказал о стажировке дочери в Европарламенте

Песков рассказал о стажировке дочери в Европарламенте

8 часов назад
Витамины, бульоны и сериалы: как быстро справиться с простудой

Витамины, бульоны и сериалы: как быстро справиться с простудой

8 часов назад
Питерский хор объяснил, зачем спел про бомбежку США в Исаакиевском соборе

Питерский хор объяснил, зачем спел про бомбежку США в Исаакиевском соборе

9 часов назад
Skoda представила компактный кроссовер Kamiq

Skoda представила компактный кроссовер Kamiq

10 часов назад
СМИ: модераторы Facebook "лечат" психотравмы наркотиками и сексом в офисе

СМИ: модераторы Facebook "лечат" психотравмы наркотиками и сексом в офисе

10 часов назад
Самые смешные стоп-кадры с героями Disney

Самые смешные стоп-кадры с героями Disney

10 часов назад
В "Зарядье" прозвучат фантастические сочинения Моцарта

В "Зарядье" прозвучат фантастические сочинения Моцарта

8 часов назад