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Политическая нестабильность в Венесуэле 40 минут назад
Маски сорваны: США развернули вокруг Венесуэлы театр абсурда
США устроили театр вокруг Венесуэлы и стремятся свергнуть неугодный им режим. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил об этом на заседании Совбеза.
Все варианты на столе, включая военные, сказал перед заседанием Совбеза журналистам спецпосланник Дональда Трампа по Венесуэле ястреб Эллиот Абрамс, который даже в ООН не пытался прикинуться голубем мира. Но пока что на повестке санкции. Новые санкции Вашингтон собирается ввести и на этой, и на следующей неделе. Экономическую удавку затягивают, конечно, исключительно ради блага венесуэльского народа.
"Сейчас настало время укрепить нашу приверженность храброму венесуэльскому народу. Мы призываем членов Совета Безопасности присоединиться к нам в решении проблемы растущих потребностей в Венесуэле и регионе. Мы призываем государства — члены ООН рассмотреть какими ресурсами и инструментами они обладают, чтобы внести свой вклад в венесуэльскую демократию и надавить на незаконный режим Мадуро, что должно привести к его добровольной отставке", — с ног на голову переставил ситуацию спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Смена режимов в странах Латинской Америки для Эллиота Абрамса — специализация. Участие в скандале Иран-"контрас" стоило ему места в Госдепе. Американцы тогда тайно снабжали деньгами тех, кто боролся против законных властей в Никарагуа. Тридцать лет прошло, а Абрамс и прежняя тактика снова тут как тут.
"Как тут не вспомнить про 1986 год, когда "гумпомощь для Никарагуа" оказалась партией оружия отрядам "контрас"? Сегодня у нас в связи с этим эпизодом возникают некоторые дежавю. Давайте называть вещи своими именами! Это не гуманитарная помощь. Если бы США действительно хотели помочь народу Венесуэлы, то действовали бы через любое из аккредитованных в этой стране агентств ООН, как это успешно делают другие страны", — подчеркнул, выступая в Совбезе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Тем, кто призывает придерживаться устава ООН, поддерживая венесуэльский суверенитет и ее конституцию, США фактически грозят изоляцией. Для Россия эта угроза звучит так же смешно, как и для Китая.
"Мы против военного вмешательства, мы против гуманитарной помощи в политических целях, что создает нестабильность не только в Венесуэле, но и в соседних странах. Решением венесуэльских проблем должен заниматься сам венесуэльский народ через диалог и консультации", — добавил постпред КНР при ООН Ма Чжаосюй.
Белый дом и его союзники упирают на тяжелую гуманитарную ситуацию. Дескать, Мадуро довел народ до нищеты. Но разве не на Вашингтоне и его сателлитах лежит ответственность за это, напомнил оппонентам Василий Небензя. В банках США заблокированы выделенные венесуэльским правительством на закупки лекарств и продуктов 11 миллиардов долларов.
"У нас на глазах нагло грабят суверенную страну. Пытаются довести ее до нищенства с тем, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции "гуманитарной интервенции" и "ответственность по защите" сменить неугодный режим. Гуманитарное шоу, разыгранное Вашингтоном 23 февраля, сорвало маски с тех, кто обычно стоит за кулисами. Все вышли на авансцену. Сейчас абсолютно очевидно, что единственной целью Вашингтона в Венесуэле было и остается не решение проблем Венесуэлы и не забота о народе, а смена режима, включая угрозы сделать это путем военной интервенции", — раскусил американские планы Василий Небензя.
В Каракасе общий ущерб от санкций оценивают в 345 миллиардов долларов. Об этом Николас Мадуро рассказал в первом за несколько лет интервью американскому телеканалу.
"США хотят венесуэльскую нефть. Они готовы воевать за эту нефть. Все, что сделало правительство Соединенных Штатов, обернулось неудачей. Они попробовали создать экономический кризис ради политической эскалации и военного вторжения в Венесуэлу, тем самым принося войну в Южную Америку", — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью каналу ABC.
Чтобы избежать такого сценария, венесуэльские власти предлагают вариант разрешения ситуации.
Выступая в Совбезе глава МИД Венесуэлы сообщил, что законные власти страны готовы сесть с Хуаном Гуайдо за стол переговоров. Переворот провалился. Чтобы найти путь выхода из политического кризиса, нужно хотя бы начать его искать.
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